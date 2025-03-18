Неймовірні 25 мільйонів років: учені назвали найстаріше озеро, що існує на Землі (фото)

Дослідники зазначають, що ця водойма також є найглибшим і біологічно найрізноманітнішим озером у світі.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля зазнала безліч змін. Як і гори, озера на Землі можуть бути стародавніми свідками цих змін, а їхній вік може сягати понад 1 мільйон років. Загалом на Землі 20 древніх озер, але яке з них найстаріше? Вчені дали відповідь, пише Live Science.

На звання найстарішого озера у світі є явний претендент: озеро Байкал, розташоване на південному сході Сибіру. За словами доцента біологічної лімнології в Університеті Міннесоти Теда Озерські, цьому величезному прісноводному озеру 25 мільйонів років. Для порівняння, Великі озера утворилися менш ніж 20 000 років тому. Друге за віком озеро на Землі — озеро Іссик-Куль у Киргизії, яке утворилося близько 20 мільйонів років тому.

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Площа озера Байкал становить 31 700 квадратних кілометрів, що робить його також і сьомим за величиною озером на планеті. За словами Озерські, таким чином Байкал є не тільки найстарішим озером, але також і найглибшим — близько 1,6 кілометра. Однак це лише глибина води, фактична глибина басейну набагато більша і сягає від 5 до 7 кілометрів осаду на дні. Зазначимо, що вчені використовували сейсмічні дослідження, щоб розрахувати середню швидкість утворення осаду — фактично він став ключем до датування Байкалу.

Відомо, що вчені використовують ізотопне датування, що включає вимірювання співвідношень радіоактивних ізотопів. У цьому випадку лімнологи аналізують озерні відкладення на наявність радіоактивних версій цезію, свинцю та вуглецю — аналіз показує, наскільки старими є різні шари осаду і як швидко насправді вони утворилися.

Байкальська нерпа (Pusa sibirica) — єдиний вид прісноводних тюленів на Землі Фото: Shutterstock

За словами старшого наукового співробітника і директора з водних досліджень і колекцій Музею науки Міннесоти Марка Едлунда, датування озер і розуміння їхнього формування може поліпшити уявлення про те, як водоймам вдалося зберегтися протягом мільйонів років. Наприклад, багато озер утворюються як льодовикові утворення, проте озеро Байкал — рифтове озеро.

Рифтові озера утворюються, коли дві континентальні плити віддаляються одна від одної, створюючи прірву, відому як грабен. У міру того як ці плити продовжують розходитися, грабен продовжує поглиблюватися — в результаті ділянка ніколи не заповнюється.

За словами Озерські, вони з колегами виявили, що озеро Байкал стає щорічно ширшим на 2,5 сантиметра. Деякі з інших найстаріших озер світу, такі як озеро Малаві віком до 5 мільйонів років та озеро Танганьїка віком до 12 мільйонів років також походять від рифтів.

Цікаво, що Байкал також претендує на звання найбільш біологічно різноманітного озера у світі. Стародавнє озеро, як з'ясували вчені, є домівкою для сотень видів прісноводних креветок, діатомових водоростей та іншого життя.

Раніше Фокус писав про те, що на дні озера Байкал знайдено грязьові "виразки" і "живий" розлом.