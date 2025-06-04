Отпуск в 2025 году: какие курорты выбирают украинцы и стало ли дороже

С приходом лета начинается долгожданный сезон отпусков. Всё больше людей задумываются о том, где провести заслуженные каникулы. В условиях, когда зарубежные направления остаются недоступными для части украинцев, внутренний туризм переживает настоящий подъем.

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Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина", которое основано на данных Ribas Hotel Group.

Согласно результатам исследования, 85% участников опроса собираются провести отпуск в Украине, а примерно 29% планируют поездки за границу.

Только 3,6% респондентов не намерены отдыхать этим летом. Среди путешественников и тех, кто планирует отдых, выделяются четыре наиболее популярных направления:

Карпаты — 75,7%;

Одесса — 48,5%;

Львов — 21,3%;

Киевская область — 16,9%.

После рекордной загруженности в Буковеле и Одессе прошлым летом, в этом году ожидается рост потока туристов еще на 7–13%. Это связано с активной маркетинговой поддержкой и расширением туристических услуг. Также определились три наиболее популярных формата отдыха: семейные поездки (67,4%), путешествия с детьми (54,3%) и самостоятельные путешествия, которые продолжают набирать популярность (8,7%).

Также стоит отметить, что средний чек на отдых в прибрежных регионах вырастет примерно на 20%, в то время как в Буковеле, напротив, ожидается его снижение в среднем на 15%. Что касается предпочтений туристов, то лидирующие позиции сохраняют уже ставшие традиционными виды активности: прогулки на природе, пляжный отдых, SPA-процедуры и гастрономический туризм.

При выборе отеля украинцы в первую очередь ориентируются на комфортные условия, разумную стоимость и удобное расположение. При этом для почти 75% опрошенных основными препятствиями при бронировании остаются завышенные цены и недостаточный уровень комфорта.

Напомним, в Украине есть невероятное место с замком и водопадом, который является самым высоким в равнинной части страны. Речь идет об урочище Красное в Тернопольской области.

Фокус ранее также писал, о Мальдивах в Украине, то есть Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает тропики, однако расположено в Украине.