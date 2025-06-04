Відпустка у 2025 році: які курорти обирають українці та чи стало дорожче

З приходом літа починається довгоочікуваний сезон відпусток. Дедалі більше людей замислюються про те, де провести заслужені канікули. В умовах, коли закордонні напрямки залишаються недоступними для частини українців, внутрішній туризм переживає справжній підйом.

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Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна", яке ґрунтується на даних Ribas Hotel Group.

Згідно з результатами дослідження, 85% учасників опитування збираються провести відпустку в Україні, а приблизно 29% планують поїздки за кордон.

Лише 3,6% респондентів не мають наміру відпочивати цього літа. Серед мандрівників і тих, хто планує відпочинок, виокремлено чотири найпопулярніші напрямки:

Карпати — 75,7%;

Одеса — 48,5%;

Львів — 21,3%;

Київська область — 16,9%.

Після рекордної завантаженості в Буковелі та Одесі минулого літа, цього року очікується зростання потоку туристів ще на 7-13%. Це пов'язано з активною маркетинговою підтримкою та розширенням туристичних послуг. Також визначилися три найпопулярніші формати відпочинку: сімейні поїздки (67,4%), подорожі з дітьми (54,3%) і самостійні мандрівки, що продовжують набирати популярності (8,7%).

Також варто зазначити, що середній чек на відпочинок у прибережних регіонах зросте приблизно на 20%, тоді як у Буковелі, навпаки, очікується його зниження в середньому на 15%. Щодо вподобань туристів, то лідерські позиції зберігають види активності, що вже стали традиційними: прогулянки на природі, пляжний відпочинок, SPA-процедури та гастрономічний туризм.

Під час вибору готелю українці насамперед орієнтуються на комфортні умови, розумну вартість і зручне розташування. При цьому для майже 75% опитаних основними перешкодами при бронюванні залишаються завищені ціни та недостатній рівень комфорту.

Нагадаємо, в Україні є неймовірне місце із замком і водоспадом, який є найвищим у рівнинній частині країни. Йдеться про урочище Красне в Тернопільській області.

Фокус раніше також писав, про Мальдіви в Україні, тобто Черепашинецький кар'єр, що на Вінниччині. Це місце нагадує тропіки, проте розташоване в Україні.