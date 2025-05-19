Унікальне місце в Україні з фортецею та водоспадом: локація, яку варто побачити

В Україні є неймовірне місце з замком та водоспадом, який є найвищим у рівнинній частині країни. Йдеться про урочище Червоне в Тернопільській області.

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Урочище розташоване у глибокій каньйоноподібній долині між селами Нирків і Нагоряни, де річка Джурин утворює майже замкнену петлю із "островом" посередині. Висота лівого берега сягає 100 м. Скельний мис "острова" піднімається над самою долиною на 30-35 метрів. Глибокий уріз річки зумовив відслонення потужних товщ порід різного геологічного віку.

Найдавнішими з видимих порід є червоні девонські пісковики віком близько 400 млн років. Червоний колір (звідси і назва самого урочища) зумовлений високим вмістом мінералу гематиту. У породах можна знайти відбитки панцирних риб. Майже вся територія урочища вкрита лісом, а північна частина — негустими чагарниками.

Майже вся територія урочища вкрита лісом, а північна частина — негустими чагарниками Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Червоний колір зумовлений високим вмістом мінералу гематиту Фото: "Укрінформ"

У XVI-XVII ст. на цій території розкинулось містечко Червоногород. Розвиток артилерії призвів до втрати військового значення місцевого замку. На початку XIX ст. тогочасні власники Понінські перебудували його на красивий палацово-парковий комплекс з фонтаном. Споруда палацу була пограбована у Першу світову війну, а після Другої — розібрана на будівельні матеріали. Поряд розташовувався бароковий костел. На лівому березі каньйону, в околицях села Нирків, збереглися руїни родинної гробниці Понінських.

Станом на сьогодні збереглися лише дві значно пошкоджені вежі Червоногородського замку Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Зокрема, магнітом урочища є найвищий в Україні рівнинний водоспад на річці Джурин, висотою 16 м, шириною біля 20 м. Достеменно його походження невідоме: чи турки підірвали скелю при облозі замку, чи монахи, чи Понінські з метою побудови водяного млина. Зрештою, річка й сама могла змінити русло, залишивши старицю.

Найвищий в Україні рівнинний водоспад на річці Джурин Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Нагадаємо, в Україні є місце, яке старіше за Рим та Афіни – цьому загадковому місцю понад 12 тисяч років. Воно розташоване поблизу Мелітополя у Запорізькій області над річкою Молочною і має назву "Кам’яна могила".

Фокус також писав, що Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує Мальдіви, тільки розташоване в Україні.