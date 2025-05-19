Уникальное место в Украине с крепостью и водопадом: локация, которую стоит увидеть
В Украине есть невероятное место с замком и водопадом, который является самым высоким в равнинной части страны. Речь идет об урочище Красное в Тернопольской области.
Об этом пишет "Теплое Подолье — сокровище Украины".
Урочище расположено в глубокой каньоноподобной долине между селами Нырков и Нагоряны, где река Джурин образует почти замкнутую петлю с "островом" посередине. Высота левого берега достигает 100 м. Скальный мыс "острова" поднимается над самой долиной на 30-35 метров. Глубокий урез реки обусловил обнажение мощных толщ пород разного геологического возраста.
Древнейшими из видимых пород являются красные девонские песчаники возрастом около 400 млн лет. Красный цвет (отсюда и название самого урочища) обусловлен высоким содержанием минерала гематита. В породах можно найти отпечатки панцирных рыб. Почти вся территория урочища покрыта лесом, а северная часть — негустыми кустарниками.
В XVI-XVII вв. на этой территории раскинулся городок Червоногород. Развитие артиллерии привело к потере военного значения местного замка. В начале XIX в. тогдашние владельцы Понинские перестроили его на красивый дворцово-парковый комплекс с фонтаном. Сооружение дворца было разграблено в Первую мировую войну, а после Второй — разобрано на строительные материалы. Рядом располагался барочный костел. На левом берегу каньона, в окрестностях села Нырков, сохранились руины семейной гробницы Понинских.
В частности, магнитом урочища является самый высокий в Украине равнинный водопад на реке Джурин, высотой 16 м, шириной около 20 м. Точно его происхождение неизвестно: то ли турки взорвали скалу при осаде замка, то ли монахи, то ли Понинские с целью построения водяной мельницы. В конце концов, река и сама могла изменить русло, оставив старицу.
Напомним, в Украине есть место, которое старше Рима и Афин — этому загадочному месту более 12 тысяч лет. Оно расположено вблизи Мелитополя в Запорожской области над рекой Молочной и называется "Каменная могила".
Фокус также писал, что Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает Мальдивы, только расположено в Украине.