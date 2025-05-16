Старее Рима и Афин: где в Украине есть уникальное древнее место (видео)

В Украине есть место, которое старше Рима и Афин — этому загадочному месту более 12 тысяч лет. Оно расположено вблизи Мелитополя в Запорожской области над рекой Молочной и называется "Каменная могила".

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Об этом пишет издание "Семь чудес Украины".

Каменная Могила — это достопримечательность древней культуры в селе Терпенье в Запорожской области над рекой Молочной, государственный историко-археологический музей-заповедник. На протяжении лет в этом каменном "панцире" образовывались пещеры и гроты, которые древние люди имели за святилища. Именно сюда приходили перед охотой первобытные охотники, чтобы вершить свои таинства.

Каменная Могила — это достопримечательность древней культуры в селе Терпенье Фото: Википедия

Здесь одновременно можно наблюдать след разнообразных по своей культуре и происхождению народов. На этом месте в разное время жили древние охотники, скотоводы, земледельцы, позже по этой земле прошли киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, хазары, половцы...

В пещерах и гротах Каменной Могилы сосредоточено более трех тысяч наскальных рисунков от каменного века до эпохи бронзы и более позднего времени. Среди многих из них четко прослеживаются изображения человека, диких и домашних животных. Как правило, их выцарапывали кусками твердого камня. Кое-где первобытные художники покрывали эти рисунки красными и черными минеральными красителями. Пещера Козы, гроты Быка (Мамонта) и Дракона, двухметровая каменная фигура человека-рыбы... И повсюду — изображение Дерева жизни, символа плодородия и вечности.

Люди оставляли здесь свои "автографы" начиная с эпохи каменного века (22 — 14 тысячелетия до нашей эры). Разрисовывали стены и в эпоху бронзы, и позже. Здесь найдены остатки древних жертвенников. По рисункам можно проследить первобытные религии — тотемизм, магию, анимизм, фетишизм, культ предков. Роль храма, объединявшего три мира (небесный, земной и подземный), этот степной памятник вблизи Мелитополя в Запорожской области выполнял на протяжении многих тысячелетий для разных племен и народов, прошедших по территории современной Украины.

В изучении этого памятника, археология позволила ответить на ряд вопросов о развитии духовной культуры, ее фундаменте и корнях многих народов Евразии.

Добавим, что с 2006 года "Каменная Могила" находится в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. С февраля 2022 года территория заповедника — под российской оккупацией. А сам музей оккупанты превратили в филиал "Херсонеса Таврического".

Напомним, на выставке в "Херсонесе Таврическом" в 2023 году было представлено более 120 настоящих археологических артефактов из музея "Каменная могила".

Фокус также писал, что Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает Мальдивы, только расположено в Украине.