Старіше за Рим та Афіни: де в Україні є унікальне стародавнє місце (відео)

В Україні є місце, яке старіше за Рим та Афіни – цьому загадковому місцю понад 12 тисяч років. Воно розташоване поблизу Мелітополя у Запорізькій області над річкою Молочною і має назву "Кам’яна могила".

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Про це пише видання "Сім чудес України".

Кам’яна Могила — це визначна пам’ятка древньої культури у селі Терпіння у Запорізькій області над річкою Молочною, державний історико-археологічний музей-заповідник. Упродовж років у цьому кам’яному "панцирі" утворювалися печери і гроти, які стародавні люди мали за святилища. Саме сюди приходили перед полюванням первісні мисливці, щоб вершити свої таїнства.

Кам"яна Могила — це визначна пам"ятка древньої культури у селі Терпіння Фото: Вікіпедія

Тут одночасно можна спостерігати слід різноманітних за своєю культурою і походженням народів. На цьому місці у різний час жили стародавні мисливці, скотарі, землероби, пізніше по цій землі пройшли кіммерійці, скіфи, сармати, гунни, хозари, половці…

У печерах і гротах Кам’яної Могили зосереджено більше трьох тисяч наскельних малюнків від кам’яного віку до епохи бронзи і пізнішого часу. Серед багатьох з них чітко простежуються зображення людини, диких і свійських тварин. Як правило, їх видряпували шматками твердого каменю. Подекуди первісні митці покривали ці малюнки червоними і чорними мінеральними барвниками. Печера Кози, гроти Бика (Мамонта) і Дракона, двометрова кам’яна фігура людини-риби… І всюди – зображення Дерева життя, символу родючості і вічності.

Люди залишали тут свої "автографи" починаючи з епохи кам’яного віку (22 – 14 тисячоліття до нашої ери). Розмальовували стіни і в добу бронзи, і пізніше. Тут знайдено залишки стародавніх жертовників. За малюнками можна простежити первісні релігії – тотемізм, магію, анімізм ,фетишизм, культ предків. Роль храму, що об’єднував три світи (небесний, земний і підземний), ця степова пам’ятка поблизу Мелітополя у Запорізькій області виконувала упродовж багатьох тисячоліть для різних племен і народів, що пройшли теренами сучасної України.

У вивченні цієї пам’ятки, археологія дала змогу відповісти на низку питань про розвиток духовної культури, її фундамент та коріння багатьох народів Євразії.

Додамо, що з 2006 року "Кам'яна Могила" перебуває в попередньому списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З лютого 2022 року територія заповідника – під російською окупацією. А сам музей окупанти перетворили на філію "Херсонеса Таврійського".

Нагадаємо, на виставці у "Херсонесі Таврійському" в 2023 році було представлено понад 120 справжніх археологічних артефактів із музею "Кам'яна могила".

Фокус також писав, що Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує Мальдіви, тільки розташоване в Україні.