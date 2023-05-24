У Севастополі влаштували виставку давніх артефактів, вкрадених у Мелітополі (фото)

Як пишуть у соцмережах, на виставці у "Херсонесі Таврійському" представлено понад 120 справжніх археологічних артефактів із музею "Кам'яна могила".

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У Севастополі влаштували виставку вкрадених артефактів із музею-заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем. Фотографії публікує Телеграм-канал "Кримский ветер" сьогодні, 24 травня.

Зазначається, що у "Херсонесі Таврійському" показали понад 120 справжніх археологічних артефактів із музею "Кам'яна могила". Були представлені експонати, що зображують сцени полювання на кіз та мамонтів, та нанесені на невеликі камені репродукції петрогліфів на склепіннях печер, предмети побуту народів, що населяли цю територію, кераміка та знаряддя кам'яного віку.

У севастопольському музеї презентували експонати, вкрадені з музею "Кам'яна могила" під Мелітополем.

Реакція української влади

Представництво Президента України в АР Крим 22 травня підтвердило, що російські окупанти пограбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" та вивезли велику кількість цінних артефактів, включаючи золото Візантії, до великого Новгорода.

Пам'ятка Кам'яна могила

Світова пам'ятка стародавньої культури розташована за 2 км від селища Мирне Мелітопольського району Запорізької області і є нагромадженням каменів площею близько 30 000 м², висотою до 12 метрів. Із 2008 року це Національний історико-археологічний заповідник. Пагорб, що тисячоліттями служив вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить кілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень — петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.

До речі, у квітні цього року російські військові та місцеві ставленики країни-агресорки вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею історико-культурні цінності, які там зберігалися.

Нагадаємо, ЗС РФ також пограбували художній та краєзнавчий музеї в окупованому Маріуполі. Окупанти отримали інформацію про цінний вміст від директора краєзнавчого музею Наталії Капустнікової.

Раніше Фокус писав, що у Мелітополі російські військові масово викрадають чоловіків призовного віку.