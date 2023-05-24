В Севастополе устроили выставку древних артефактов, украденных в Мелитополе (фото)

Как пишут в соцсетях, на выставке в "Херсонесе Таврическом" представлено более 120 подлинных археологических артефактов из музея "Каменная могила".

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В Севастополе устроили выставку украденных артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила" под Мелитополем. Фотографии публикует Телеграм-канал "Крымский ветер" сегодня, 24 мая.

Отмечается, что в "Херсонесе Таврическом" показали более более 120 подлинных археологических артефактов из музея "Каменная могила". Были представлены, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов, и нанесенные на небольшие камни репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, населявших данную территорию, керамика и орудия каменного века.

В севастопольском музее представили экспонаты, украденные из музея "Каменная могила" под Мелитополем.

Реакция украинских властей

Представительство Президента Украины в АР Крым 22 мая подтвердило, что российские оккупанты ограбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли большое количество ценных артефактов, включая золото Византии, в большой Новгород.

Памятка Каменная могила

Мировая памятка древней культуры расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 000 м², высотой до 12 метров. С 2008 года это Национальный историко-археологический заповедник. Холм, тысячелетиями служивший алтарем для отправления языческих обрядов, содержит несколько тысяч уникальных древних наскальных изображений — петроглифов. Хронология петроглифов охватывает огромный период от эпохи позднего палеолита до средневековья.

К слову, в апреле этого года российские военные и местные ставленники страны-агрессора украли из Мелитопольского краеведческого музея историко-культурные ценности, хранившиеся там.

Напомним, ВС РФ также разграбили художественный и краеведческий музеи в оккупированном Мариуполе. Оккупанты получили информацию о ценном содержимом от директора краеведческого музея Натальи Капустниковой.

Ранее Фокус писал, что в Мелитополе российские военные массово похищают мужчин призывного возраста.