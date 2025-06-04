Відпустка 2025: де у Європі відпочити біля моря та не витратити всі заощадження (фото)

У Європі можна відшукати три місця для відпустки у 2025 році, на яких туристів зустріне і сонячний пляж, і старожитності. При цьому є можливість розслабитись, набратись сил і навіть не витратити усі кошти, зароблені протягом року, розповіли експерти.

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Про можливості для відпустки 2025 ідеться у статті на спеціалізованому туристичному порталі Travel off Path.

На порталі розповіли про три європейських міста, які є не надто популярними у туристів, але пропонують нижчі ціни та спокійний відпочинок без натовпів. У невеликих містечках є руїни, які зацікавлять любителів старовини, затишні бухти та пляжі, яскраві заходи сонця та гарна природа. Ідеться про наступні місця для відпочинку — місто Обзор у Болгарії, острів Самофракія у Греції, місто Отранто в Італії. Відпочивальників очікують на вибір два моря — або Чорне, або Середземне, пояснили на Travel off Path.

Відпустка 2025 - три доступні пляжі Європи для літнього відпочинку Фото: Google Maps

Відпустка 2025 — деталі

Відпочинок у Болгарії — місто Обзор на західному березі Чорного моря. Місто назвали "прихованою туристичною перлиною", яка найкраще підійде для сімейного відпочинку. Вздовж моря тягнеться майже десятикілометровий пляж, який є одним з найдовших в країні. Поруч — Балканські гори, куди можна з'їздити, якщо виникне бажання. Крім того, у місті немає бурхливого нічного життя, а курортні зони не переповнені відвідувачами.

Відпустка 2025 - пляжі у місті Обзор в Болгарії для літнього відпочинку Фото: hotelmix.com.ua

Ціни у Обзорі:

харчування — основна страва у ресторані обійдеться у 11,50 дол., а обід з трьох страв — 46,50 дол.;

проживання — від 32 дол. за ніч у номерах типу "ліжко-сніданок" або у 3-зірковому готелі.

Відпочинок у Греції — острів Самофракія на березі Середземного моря. Відпочинок у цій місцевості назвали "диким" та "незайманим", оскільки на острові немає аеропорту. Щоб дістатись до пляжів та готелів, слід скористатись поромом, який прямує з порту Александрія на півдні Греції. На порталі перелічили цікаві місця, які можуть привабити туристів: ущелина Фоніас (природний парк з водоспадами), узбережжя Самофракійського моря, Святилище Великих Богів (у давнину проводили містерії на честь богині Перемоги).

Відпустка 2025 - пляжі на острові Самофракція у Греції для літнього відпочинку Фото: travelandtourworld.com

Ціни у Самофракії — на тому ж рівні, що в Болгарії, ідеться у статті:

харчування — 16,36 дол. за комплексний обід та напій;

проживання — до 70 дол. (за номер у центрі найбільшого міста Хори).

Відпочинок в Італії — місто Отранто на березі Середземного моря, у "підборі" італійського "чобота". Відпочивальники побачать дивовижі Древнього Риму, але при цьому скуштують сучасну місцеву випічку та побродять вуличками, наче у Флоренції. Серед отрантівських дивовиж — Арагонський замок (нагадує Нотр-Дам), укріплення Торре Матта, пляжі Аліміні. Окремо наголошується, що "навіть у пік літніх годин тут ніколи не переповнено".

Відпустка 2025 - пляжі у місті Отранто в Італії для літнього відпочинку Фото: italieonline.eu

Ціни в Отранто:

харчування — капучино 1,65 дол., обід 15,35-21,8 дол.;

проживання — від 77 дол. у тризірковому готелі.

Зазначимо, Фокус писав про плани українців на відпустку у 2025 році. З'ясувалось, що більшість все ж віддають перевагу внутрішньому туризму. На першому місці за популярністю — Карпати: туди хотіли б поїхати 75,7% опитаних. На другому — Одеса (майже половина опитаних), а на третьому — Львів (21%).

Нагадуємо, у Вінницькій області є місце відпочинку, яке називають Мальдівами в Україні.