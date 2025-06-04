Не гірше за Бора-Бора та Капрі: чому варто відвідати острів Хвар у Хорватії (фото)

В Адріатичному морі "сховався" неймовірний острів Хвар. Він у багатьох рейтингах стоїть поруч з нашумілими Капрі, Бора-Бора, Санторіні, Мальдівами та Фіджі.

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Острів Хвар: де шукати

Хвар розташований посеред Адріатичного моря серед інших островів — Брач, Вис, та Корчула. А саме біля узбержжя Далмації. Адмінастративно належить Хорватії, хоча свого часу тут панували різні народи, зокрема греки, звідки і назва острову: Φάρος (Фарос) — "маяк" грецькою. Свого часу греки так назвали острів, де був, відповідно, маяк. А з часом слово "обрізалось" та трошки змінилося через різні мови.

Хвар є одним з найбільш сонячних островів всього Адріатичного узбережжя (349 сонячних днів на рік).

На острові Хвар ростуть пальми та майорять хорватські прапори Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Приємним бонусом є пухнасті "хвостики", яких можна зустріти під час вечірніх прогулянок.

На острові Хвар живуть котики Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк На острові Хвар живуть котики Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Пакленські острови

Зовсім поруч з Хваром розташовані Пакленські острови. Назва перекладається як "пекельні острови". Колись тут варили смолу для кораблів, тому острів завжди був оповитий густим, чорним димом.

Родзинкою островів є неймовірна бірюзова вода, чисті пляжі.

Також часто пропонують візит на острів Брач: вибір за вами.

Пакленські острови в Хорватії Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Ба більше, на Хварі народився Іван Вучетич — винахідник дактилоскопії. Саме він створив систему ідентифікації людей за відбитками пальців, що стала основою сучасної дактилоскопії. Памʼятник Вучетичу можна знайти в місті Хвар (на острові ще є міста Єлса та Старий Град).

Памʼятник Івану Вучетичу на острові Хвар Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Смачне морозиво

Разом з іншими найрізноманітнішими смаками морозива виділяється лавандове. Оскільки на острові активно вирощують лаванду, саме з нею ви знайдете різні сувеніри — від мила до безпосередньо самої лаванди в мішечку.

На Хварі є лавандове морозиво Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Як дібратися до Хвару

Спочатку варто прибути до міста Спліт у Хорватії. Уже звідти ходить пором, на якому за дві години можна допливти до Хвару. Навіть машини та автобуси завантажують на пором.

Загалом можна подорожувати як самостійно, так і з туристичною агенцією. Є виїзди прямо з України.

Місто Спліт у Хорватії Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Що робити на Хварі

Можна і потрібно відпочивати, смачно їсти, купатися, засмагати. Варто також відвідати історичну частину міст Єлса, Хвар та Старий Град. У кожному з них є на що подивитися. А дістатися до кожного з них можна або на власному авто, або орендувати велосипед (у 2024 році було 10 євро за добу).

Ще однією родзинкою острову є численні сосни, завдяки яким морське повітря стає ще більш особливим.

Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Дрес-код на острові Хвар

Буквально нещодавно місцева влада вирішила, що за носіння неналежного одягу в громадських місцях, біля історичних пам'яток або в релігійних місцях, можна отримати чималий штраф, пише Schengen.News.

Туристи, які носять купальники за межами пляжних зон острова, ризикують бути оштрафованими на суму до 600 євро, а всі, хто ходить без сорочки або в дуже відкритому одязі в центрі міста, ризикують отримати штраф у розмірі 500 євро.

А в деяких місцях туристам можуть запропонувати вдягнути довгі спідниці або штани, щоб зайти всередину.

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