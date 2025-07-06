Мужчина увидел 193 страны мира: он выбрал одно место, где хочет остаться навсегда (фото)

Рэнди Уильямс провел последние несколько лет, посещая практически каждую страну мира. Более того, он выбрал свою любимую, уволился с работы и переехал туда навсегда.

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Путешественник, который побывал почти в каждом государстве на Земле, признался, что назвать фаворита было легко, ведь это даже побудило его уволиться с работы и поселиться там навсегда. Тревел-блогер Рэнди Уильямс завершил свое мировое путешествие в 2023 году, прибыв в Туркменистан, чтобы завершить список из 193 исследованных стран, пишет Daily Star.

Выбор лучшей страны из такого массивного маршрута может показаться сложной задачей, но Рэнди это далось довольно легко. В интервью в 2019 году, когда он уже посетил 120 стран, мужчина поделился своими 10 фаворитами, начиная от Швейцарии до Джибути, Брунея и Армении.

Рэнди Уильямс Фото: rdub/Instagram

Впрочем, одно популярное южноамериканское место покорило его настолько, что Рэнди бросил свою работу, чтобы переехать туда и начать новую жизнь. Путешествие в бразильский пляжный город Ресифи пленило сердце мужчины.

"Меня всегда спрашивают, какая моя любимая страна, и ответ для меня такой простой, потому что, ну, это единственная страна, куда я все перевез, уволился с работы, оставил все позади и переехал. Я нашел этот город на побережье под названием Ресифи. Я даже не выходил из аэропорта, но, пролетая над берегами Ресифи, я увидел эти красивые коралловые, пастельные небоскребы прямо вдоль пляжа. Это немного напомнило мне Майами-Бич", — рассказал Рэнди.

Во время следующей поездки он посетил пляжный город, нашел квартиру, а затем вернулся домой и спросил своего начальника, могут ли они поговорить. Путешественник сказал ему, что увольняется и переезжает в Бразилию, и это был "один из самых интересных периодов в его жизни".

Рэнди Уильямс Фото: rdub/Instagram

Бразилия, крупнейшая страна Южной Америки, имеет широкую береговую линию, омывающую Атлантический океан, и граничит со всеми южноамериканскими странами, кроме Эквадора и Чили. Здесь почти 60 процентов тропического леса Амазонки, а на севере мощная река Амазонка, кишащая дикими животными, включая розовых речных дельфинов и пираний.

Согласно данным ООН, существует 195 признанных стран, 193 из которых являются государствами-членами ООН. Две другие — это государства-наблюдатели, не являющиеся членами, — Ватикан и Палестина.

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