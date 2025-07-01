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Стиль жизни

"У меня шикарное настроение": в сети несется тренд от маленького украинца, которого разбирают на цитаты

Монатик записал видео от трендового звука о шикарном настроении
Мальчик Ренат задал тренд в соцсетях | Фото: коллаж Фокус

Артисты и блогеры массово снимают видео под трендовый звук маленького мальчика Рената в TikTok о хорошем настроении. К тренду подключились Настя Каменских, Фагот (Олег Михайлюта) и другие.

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В соцсети стремительно набирает популярность звук с диалогом мальчика и его мамы, где он радостно заявляет: "Сегодня у меня шикарное настроение". К треду присоединился, в частности, Дмитрий Монатик. Аудио уже использовали в более 17 тысяч видео.

Дмитрий Монатик

Тренд от Рената не обошли украинские артисты: MONATIK снял видео под звук, чтобы прорекламировать свой концерт в Киеве. Фагот сообщил о предстоящем релизе новой песни, а Настя Каменских сняла видео, в котором продемонстрировала свой образ.

Пользователи сети так отреагировали на видео MONATIK:

  • "Ренат задал всем контент!"
  • "вот это красава, даже Монатик снял этот тренд. Отметьте кто-то того малого".
  • "Фразы Ренатика разлетелись повсюду!"
  • "Теперь ''Ренатить'' — это официальное слово. Значение: делать всем настроение".
  • "Монатик какой-то вечный ребенок".

На последний комментарий артист отписал: "Правда".

Под звук мальчика видео снимают даже украинские военные. Мама Дарья под ником da.lomakina показывает их с сыном Ренатом жизнь. На ее страницу подписаны более 140 тысяч человек. А видео о "шикарном настроении" набрало 3,5 млн просмотров.

"Сегодня у меня шикарное настроение. Патамушо", — говорит мальчик, идя по улице с мамой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Львовский муниципальный хор "Гомон" стал звездой TikTok после публикации видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Этот сон".