Прожгла руку дезодорантом: 12-летняя девочка повторила опасный тренд в TikTok (фото, видео)

Подростки увлеклись опасным трендом в "ТikTok". Они повторяют сцену фильма "Бойцовский клуб", где Тайлер Дерден прижигает щелочью руку рассказчика истории.

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Сделала она это намеренно, а сам тренд выглядит довольно просто и одновременно глупо. Об этом пишет российское медиа Baza.

Суть поступка: подростки брызгают дезодорант на руки до тех пор, пока не появится ожог. На видео они накладывают звук из сцены фильма "Бойцовский клуб", где герой Тайлер Дерден (роль которого исполнил Брэд Питт, — ред.) прижигает руку щелочью рассказчику истории, актеру Эдварду Нортону.

Тайлер Дерден прижигает руку щелочью

"Если кто-то вовремя останавливается, то 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга решила пойти на рекорд", — отмечают журналисты.

В итоге она прожгла руку в четырех местах и попала в больницу с термическим ожогом.

Осторожно! Не повторяйте показанное на видео в реальной жизни!

Стоит отметить, что в TikTok созданы несколько тем о химических ожогах, как в фильме "Бойцовский клуб". Подростки снимают пародии на эту сцену.

На видео показывается, как они сыплют на кожу порошок, вероятно, похожий на щелочь, а также прижигание рук дезодорантом.

Напомним, в TikTok можно найти массу видео с показами комплектов одежды для Третьей мировой войны. Очевидно, некоторые пользователи готовятся к глобальному конфликту.

Медработников беспокоит опасная тенденция распространения в соцсетях химических продуктов, цель которых — сделать кожу светлее и ярче.