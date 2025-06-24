Пропекла руку дезодорантом: 12-річна дівчинка повторила небезпечний тренд у TikTok (фото, відео)

Підлітки захопилися небезпечним трендом у "ТікТок". Вони повторюють сцену фільму "Бійцівський клуб", де Тайлер Дерден припікає лугом руку оповідача історії.

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Зробила вона це навмисно, а сам тренд має доволі простий і водночас дурний вигляд. Про це пише російське медіа Baza.

Суть вчинку: підлітки бризкають дезодорант на руки доти, доки не з'явиться опік. На відео вони накладають звук зі сцени фільму "Бійцівський клуб", де герой Тайлер Дерден (роль якого виконав Бред Пітт, — ред.) припікає руку лугом авторові історії, акторові Едварду Нортону.

Тайлер Дерден припікає руку лугом

"Якщо хтось вчасно зупиняється, то 12-річна дівчинка із Санкт-Петербурга вирішила піти на рекорд", — зазначають журналісти.

У підсумку вона пропалила руку в чотирьох місцях і потрапила в лікарню з термічним опіком.

Обережно! Не повторюйте показане на відео в реальному житті!

Варто зазначити, що в TikTok створено кілька тем про хімічні опіки, як у фільмі "Бійцівський клуб". Підлітки знімають пародії на цю сцену.

На відео показується, як вони сиплють на шкіру порошок, імовірно, схожий на луг, а також припікання рук дезодорантом.

Нагадаємо, у TikTok можна знайти масу відео з показами комплектів одягу для Третьої світової війни. Очевидно, деякі користувачі готуються до глобального конфлікту.

Медпрацівників турбує небезпечна тенденція поширення в соцмережах хімічних продуктів, мета яких — зробити шкіру світлішою та яскравішою.