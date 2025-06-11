Небезпечні тренди TikTok: біда прийшла, звідки не чекали

Зростає занепокоєння щодо впливу соціальних мереж на молодь, особливо коли йдеться про контент про догляд за шкірою, орієнтований на дівчаток віком від семи років. Нове дослідження висвітлило ризики вірусних відео про красу, які рекламують численні продукти, що обіцяють "світлішу, яскравішу шкіру".

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Про це пише Healthline.

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Така тенденція викликає занепокоєння серед медичних працівників, які вказують на тривожну суміш нереалістичних стандартів краси, агресивного маркетингу та інгредієнтів, що шкодять шкірі.

У дослідженні, проведеному вченими з Northwestern Medicine, науковці переглянули 100 відео в TikTok, використовуючи акаунти, які видавали себе за 13-річних дівчаток.

Вони виявили, що автори контенту, деякі з яких були віком від семи років, демонстрували процедури, що включали до десятка різних продуктів для догляду за шкірою, вартість яких становила від 168 до 500 доларів за курс.

Лише 26% цих процедур включали сонцезахисний крем, попри активну рекламу продуктів, які, як стверджувалося, покращують тон шкіри.

"Єдиний продукт, який я регулярно рекомендую дітям без конкретних проблем зі шкірою, — це сонцезахисний крем", — сказала Моллі Хейлз, співавторка дослідження та сертифікована дерматологиня.

Учені виявили, що багато з найпопулярніших процедур догляду за шкірою базуються на агресивних активних інгредієнтах, таких як гідроксикислоти, які можуть збільшити ризик подразнення шкіри, алергічного контактного дерматиту та довгострокової чутливості.

Патч-тест Pediatric Baseline Series показав, що популярні відео містили в середньому 11 таких інгредієнтів. Молода шкіра особливо вразлива через недорозвинений захисний бар'єр, що збільшує ймовірність появи сухості, висипань та алергічних реакцій.

Експерти, такі як педіатр доктор Даніель Ганджян, наголошують, що вплив таких подразників може призвести до хронічних шкірних проблем і стійких алергій аж до дорослого віку.

Вплив цих тенденцій у сфері краси не обмежується фізичним здоров'ям. За даними дослідників, пропаганда дорогих і складних процедур догляду за шкірою може негативно вплинути на психічне здоров'я підлітків, сприяючи зниженню самооцінки, виникненню тривоги та спотвореному уявленню про себе.

Тиск, пов'язаний із необхідністю відповідати ідеалам, які пропагуються в соціальних мережах, може порушити розвиток особистості та призвести до соціальної ізоляції або перфекціонізму.

"Мене турбує доля багатьох дівчат, чиї сім'ї не можуть дозволити собі витратити 68 доларів на зволожуючий крем", — зауважила Хейлз, зазначивши, що такі повідомлення можуть підірвати впевненість у собі тих, хто не може відповідати таким стандартам.

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Натомість дерматологи радять прості процедури з використанням м'яких очищувальних засобів, легких зволожуючих кремів і сонцезахисних засобів, застерігаючи від модних продуктів з агресивними інгредієнтами.

Зрештою, повідомлення є чітким: соціальні мережі не повинні бути орієнтиром для підлітків у догляді за шкірою.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.