Опасные тренды TikTok: беда пришла, откуда не ждали
Растет беспокойство относительно влияния социальных сетей на молодежь, особенно когда речь идет о контенте об уходе за кожей, ориентированном на девочек в возрасте от семи лет. Новое исследование осветило риски вирусных видео о красоте, которые рекламируют многочисленные продукты, обещающие "более светлую, яркую кожу".
Об этом пишет Healthline.
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Такая тенденция вызывает беспокойство среди медицинских работников, которые указывают на тревожную смесь нереалистичных стандартов красоты, агрессивного маркетинга и ингредиентов, вредящих коже.
В исследовании, проведенном учеными из Northwestern Medicine, ученые просмотрели 100 видео в TikTok, используя аккаунты, которые выдавали себя за 13-летних девочек.
Они обнаружили, что авторы контента, некоторые из которых были в возрасте от семи лет, демонстрировали процедуры, включающие до десятка различных продуктов для ухода за кожей, стоимость которых составляла от 168 до 500 долларов за курс.
Только 26% этих процедур включали солнцезащитный крем, несмотря на активную рекламу продуктов, которые, как утверждалось, улучшают тон кожи.
"Единственный продукт, который я регулярно рекомендую детям без конкретных проблем с кожей, — это солнцезащитный крем", — сказала Молли Хейлз, соавтор исследования и сертифицированный дерматолог.
Ученые обнаружили, что многие из самых популярных процедур ухода за кожей основаны на агрессивных активных ингредиентах, таких как гидроксикислоты, которые могут увеличить риск раздражения кожи, аллергического контактного дерматита и долгосрочной чувствительности.
Патч-тест Pediatric Baseline Series показал, что популярные видео содержали в среднем 11 таких ингредиентов. Молодая кожа особенно уязвима из-за недоразвитого защитного барьера, что увеличивает вероятность появления сухости, высыпаний и аллергических реакций.
Эксперты, такие как педиатр доктор Даниэль Ганджян, отмечают, что воздействие таких раздражителей может привести к хроническим кожным проблемам и стойким аллергиям вплоть до взрослого возраста.
Влияние этих тенденций в сфере красоты не ограничивается физическим здоровьем. По данным исследователей, пропаганда дорогих и сложных процедур ухода за кожей может негативно повлиять на психическое здоровье подростков, способствуя снижению самооценки, возникновению тревоги и искаженному представлению о себе.
Давление, связанное с необходимостью соответствовать идеалам, пропагандируемым в социальных сетях, может нарушить развитие личности и привести к социальной изоляции или перфекционизму.
"Меня беспокоит судьба многих девушек, чьи семьи не могут позволить себе потратить 68 долларов на увлажняющий крем", — заметила Хейлз, отметив, что такие сообщения могут подорвать уверенность в себе тех, кто не может соответствовать таким стандартам.Важно
Вместо этого дерматологи советуют простые процедуры с использованием мягких очищающих средств, легких увлажняющих кремов и солнцезащитных средств, предостерегая от модных продуктов с агрессивными ингредиентами.
В конце концов, сообщение четкое: социальные сети не должны быть ориентиром для подростков в уходе за кожей.
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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.