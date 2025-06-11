Мой пес — мое зеркало: как мы становимся похожими на своих любимцев (фото)

Многие владельцы домашних животных давно задумывались над тем, есть ли у них с собаками нечто большее, чем просто дом — возможно, похожие характеры, привычки или даже физические особенности. Последние исследования раскрывают эту загадку.

Related video

Об этом пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования, посвященные изучению этого явления и проведенные в последние годы, дают представление о параллелях между людьми и их собаками. Они показали, что такие черты, как общительность, тревожность и экстраверсия, часто совпадают между собаками и их хозяевами.

В частности, исследовательница Джулиана Витал из Университета Сан-Паулу обратила внимание на эти совпадения в личности. Другие исследования свидетельствуют о том, что физическое сходство — например, похожие прически или формы тела — также может быть фактором при выборе домашнего любимца.

Например, одно исследование показало, что женщины с короткими волосами часто предпочитают собак с короткими ушами, намекая на подсознательные предпочтения. Кроме того, ученые обнаружили связь между индексом массы тела человека и весом его собаки, что, возможно, указывает на общие привычки или образ жизни.

Интересно, что когда незнакомых людей попросили сопоставить фотографии собак с их владельцами, они смогли сделать это очень точно — что свидетельствует о том, что эти сходства выходят за пределы личных предубеждений.

На протяжении всей истории люди тяготели к другим, которые отражают их ценности, внешность или поведение Фото: Getty Images

Почему это сходство вообще возникает?

Ответ может крыться в базовых человеческих склонностях. На протяжении всей истории люди тяготели к другим, которые отражают их ценности, внешность или поведение — черты, что часто способствуют доверию и сотрудничеству.

Считается, что подобные инстинкты управляют тем, как люди выбирают себе собак. В случае с породистыми собаками этот эффект может быть еще сильнее, поскольку эти породы часто имеют предсказуемый темперамент, который соответствует ожиданиям владельца.

Со временем совместный распорядок дня и эмоциональный обмен могут еще больше укрепить эту связь. Люди могут непреднамеренно поощрять поведение своих собак, которое отражает их собственные привычки.

В свою очередь собаки могут перенимать определенные черты через наблюдение и взаимодействие, медленно формируя свою личность, похожую на человеческую.

Понимание этой динамики может предложить больше, чем просто интересные мелочи — оно имеет реальные последствия для того, как люди относятся к своим домашним любимцам. Ощущение того, что собака "как мы", может углубить эмоциональную привязанность, делая владельцев более терпеливыми.

Важно

Кошки с легкостью распознают и чувствуют хозяев, даже не видя их: как им это удается

Но это также может привести к проецированию человеческих черт на собак, что не всегда соответствует их потребностям. Совместимость, а не сходство, часто оказывается важнее для построения крепких отношений.

Энергичная собака может помочь спокойному человеку стать более активным, или же спокойная собака может принести равновесие в оживленную семью. Эти партнерства работают не потому, что люди похожи, а потому, что они значительно дополняют друг друга.

В конце концов, хотя некоторые люди и собаки могут выглядеть или вести себя похоже, именно качество связи действительно определяет отношения. Понимание и уважение к различиям друг друга может способствовать укреплению более глубокой связи, которая выходит за пределы внешности и привычек и отражает настоящую взаимную поддержку.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе в очередной раз удивили ученых: демонстрируют заразное "мокрое" поведение.