Новый взгляд: странные ямки на зубах предков человека оказались не дефектом (фото)

Небольшие ямки на поверхности древних зубов, которые считались признаком недоедания или болезни, теперь признаются как потенциальное средство для выяснения связей между вымершими видами. Эти следы, найденные в окаменелых останках, могут стать подсказкой для понимания нашего происхождения.

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Об этом пишет Science Alert.

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Ученые сосредоточились на зубах таких видов, как Paranthropus robustus и Australopithecus. Согласно исследованию, ямки были очень однородными — маленькими, круглыми и неглубокими — и встречались у многих особей из разных регионов и периодов времени.

"Они чрезвычайно похожи", — сказали авторы исследования, которые изучали окаменелости из долины Омо в Эфиопии, а также из таких мест, как Дримолен и Сварткранс в Южной Африке.

Эти особенности были у видов Paranthropus по всей Африке и в некоторых ранних образцах Australopithecus, но заметно отсутствовали в образцах Homo и Australopithecus africanus.

Эти изменения могут быть следствием генетической вариации в развитии эмали Фото: Towle et al., Journal of Human Evolution, 2025

В отличие от типичных дефектов зубов, вызванных недоеданием или болезнями, эти ямки не соответствовали моделям физического стресса. Вместо этого исследователи предполагают, что они могут быть следствием генетической вариации в развитии эмали.

На самом деле ямки напоминают редкое современное заболевание, которое называется амелогенез имперфекта, которое влияет на формирование эмали примерно у одного из 1000 человек.

Однако частота этих ямок, которые встречаются в 50% окаменелостей Paranthropus, делает маловероятным, что они являются признаком заболевания. Скорее всего они являются нормальной особенностью, которая сохранялась на протяжении поколений.

Этот новый взгляд позиционирует ямки как возможный эволюционный маркер. Их наличие подтверждает теорию, что все виды Paranthropus имеют общего предка, подкрепляя идею о монофилетичности этой группы. Это также помогает отличить их от Australopithecus africanus, которые, несмотря на схожие временные рамки, не имели этих черт.

Некоторые исследователи даже отмечают, что изображения окаменелостей Homo floresiensis, небольшого вида гоминидов из Индонезии, могут иметь схожие черты, что вызывает вопросы об их эволюционных связях с более ранними африканскими видами.

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Хотя для подтверждения происхождения и значения эмалевых ямок необходимы дополнительные исследования, текущие данные свидетельствуют о том, что они являются полезным инструментом для отслеживания происхождения человека.

Расширяя стоматологические характеристики, используемые в эволюционных исследованиях, ученые получают детальное представление о разветвлении путей, сформировавших историю человечества.

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