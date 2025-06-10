Новий погляд: дивні ямки на зубах предків людини виявилися не дефектом (фото)

Невеликі ямки на поверхні стародавніх зубів, які вважалися ознакою недоїдання або хвороби, тепер визнаються як потенційний засіб для з'ясування зв'язків між вимерлими видами. Ці сліди, знайдені в скам'янілих останках, можуть стати підказкою для розуміння нашого походження.

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Про це пише Science Alert.

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Науковці зосередилися на зубах таких видів, як Paranthropus robustus та Australopithecus. Згідно з дослідженням, ямки були дуже однорідними — маленькими, круглими і неглибокими — і зустрічалися у багатьох особин з різних регіонів і періодів часу.

"Вони надзвичайно схожі", — сказали автори дослідження, які вивчали скам'янілості з долини Омо в Ефіопії, а також з таких місць, як Дрімолен і Сварткранс у Південній Африці.

Ці особливості були у видів Paranthropus по всій Африці та в деяких ранніх зразках Australopithecus, але були помітно відсутні у зразках Homo та Australopithecus africanus.

Ці зміни можуть бути наслідком генетичної варіації в розвитку емалі Фото: Towle et al., Journal of Human Evolution, 2025

На відміну від типових дефектів зубів, спричинених недоїданням або хворобами, ці ямки не відповідали моделям фізичного стресу. Натомість дослідники припускають, що вони можуть бути наслідком генетичної варіації у розвитку емалі.

Насправді ямки нагадують рідкісне сучасне захворювання, яке називається амелогенез імперфекта, яке впливає на формування емалі приблизно в одного з 1000 людей.

Однак частота цих ямок, які зустрічаються в 50% скам'янілостей Paranthropus, робить малоймовірним, що вони є ознакою захворювання. Найімовірніше вони є нормальною особливістю, яка зберігалася впродовж поколінь.

Цей новий погляд позиціонує ямки як можливий еволюційний маркер. Їх наявність підтверджує теорію, що всі види Paranthropus мають спільного предка, підкріплюючи ідею про монофілетичність цієї групи. Це також допомагає відрізнити їх від Australopithecus africanus, які, попри схожі часові рамки, не мали цих рис.

Деякі дослідники навіть відзначають, що зображення скам'янілостей Homo floresiensis, невеликого виду гомінідів з Індонезії, можуть мати схожі риси, що викликає питання про їх еволюційні зв'язки з більш ранніми африканськими видами.

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Хоча для підтвердження походження та значення емалевих ямок необхідні додаткові дослідження, поточні дані свідчать про те, що вони є корисним інструментом для відстеження походження людини.

Розширюючи стоматологічні характеристики, що використовуються в еволюційних дослідженнях, вчені отримують детальне уявлення про розгалуження шляхів, що сформували історію людства.

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