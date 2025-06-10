Беззаперечні докази колапсу: щось винищило неандертальців 110 000 років тому

Учені виявили, що неандертальці, зазнали різкого скорочення чисельності населення приблизно за 70 000 років до свого вимирання. Це зменшило їхню генетичну та фізичну різноманітність, залишивши наступним поколінням одноманітні риси.

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Про це пише IFLScience.

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Що виявили вчені

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature Communications, група експертів проаналізувала структури внутрішнього вуха (кісткового лабіринту) неандертальських скам'янілостей різних періодів.

Дослідження включало останки ранніх груп, знайдені на місці Сіма-де-лос-Уесос в Іспанії, датовані 430 000 років тому, та інші з Крапіни, Хорватія, датовані між 120000 і 130000 років тому.

"Зменшення різноманітності, яке спостерігається між зразком з Крапіни та класичними неандертальцями, є переконливим доказом існування "ефекту пляшкового горла", — пояснила співавторка дослідження Мерседес Конде-Вальверде.

Головний автор Алессандро Урчуолі додав: "Ми були здивовані, виявивши, що донеандертальці з Сіма-де-лос-Уесос демонстрували рівень морфологічного різноманіття, подібний до рівня ранніх неандертальців з Крапіни", що свідчить про те, що скорочення популяції відбулося пізніше, ніж вважалося раніше.

Кістковий лабіринт, стабільна особливість людського черепа, дозволив дослідникам відстежити зміни в анатомічних варіаціях з плином часу. Їхній аналіз показав зростання різноманітності від найдавніших відомих неандертальців до популяції в Крапіні, що суперечить попереднім теоріям про ранній ефект пляшкового горла.

Однак класичні неандертальці, що з'явилися близько 110 000 років тому, продемонстрували різке зниження морфологічної варіації, що вказує на серйозну втрату генетичного різноманіття. Це підтверджує теорію пізнього краху популяції неандертальців, хоча точний час і причина залишаються невідомими.

Що таке "ефект пляшкового горла"

Ефект пляшкового горла (або генетичне вузьке місце) — це біологічне явище, при якому чисельність популяції різко зменшується на короткий період часу, що призводить до втрати генетичного різноманіття.

Це відбувається коли популяція переживає катастрофічну подію, наприклад, епідемію чи зміну клімату, після якої виживає лише невелика кількість особин. Всі наступні покоління походять від цієї обмеженої групи, тому мають значно менше генетичної різноманітності.

Наслідки ефекту пляшкового горла:

Менше генетичних варіацій — це робить популяцію вразливішою до хвороб та змін довкілля.

Випадкові алелі можуть зникнути — деякі гени просто не передаються далі, навіть якщо вони були корисними.

Підвищення частоти шкідливих мутацій — через "ефект засновника", коли риси кількох представників стають нормою.

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Розуміння траєкторії занепаду неандертальців проливає світло на історію еволюції людини та крихкість ізольованих популяцій. У міру вдосконалення генетичних інструментів такі дослідження допомагають скласти довгу і складну історію наших давніх родичів, надаючи важливий контекст для еволюції сучасних людей.

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