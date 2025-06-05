Знайшли гробницю Мідаса: археологи розкопали царське поховання віком 2500 років (фото)

Археологи виявили дерев'яну похоронну камеру в стародавньому місті Гордіон, що належала високопоставленій особі, можливо пов'язаній з легендарним родом царя Мідаса. Гробниця містила 88 добре збережених металевих артефактів, зокрема бронзові казани та залізні посудини.

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Про це пише Arkeonews.

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Про відкриття оголосив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, який назвав цю знахідку найважливішою з часів попередніх розкопок кургану Мідаса.

"Виявлено дерев'яну похоронну камеру, — заявив Ерсой. — Ця група артефактів є найзначнішою з часів попередніх відкриттів у кургані Мідаса. На основі цих знахідок ми припускаємо, що похована тут особа могла належати до королівської родини, пов'язаної з Гордіосом і Мідасом".

Гробницю знайшли в кургані T26 під керівництвом професора Сулеймана Юселя Шенюрта з університету Анкара Хачі Байрам Велі.

На цьому місці, яке нещодавно включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вже відреставровано 47 артефактів, і до кінця 2025 року планується виставити їх у музеї Гордіона.

З появою нових знахідок дослідники продовжують складати уявлення про спадщину цивілізації Фото: AA

Гордіон був столицею Фригійського царства. Це стародавнє місто було безперервно заселене з 2500 року до н. е. і відігравало центральну роль у ранній історії Анатолії.

Серед його найвідоміших пам'яток — курган Мідаса, який, як вважається, був побудований царем Мідасом для свого батька. Визначне значення Гордіона в торгівлі, технології та мистецтві ставить його в один ряд з такими стародавніми центрами, як Афіни та Рим.

Професор Брайан Роуз з Пенсильванського університету відзначив вплив міста, назвавши передові технології столярства, ранні кам'яні мозаїки та складні текстильні вироби ознаками фригійських інновацій.

Однією з найвідоміших історій Гордіона є легенда про Гордіїв вузол — складний вузол, який, за переказами, давав право панувати над Азією тому, хто зміг його розв'язати. Згідно з історією, Александр Великий відвідав місто в 334 році до н. е. і розрубав вузол мечем, а згодом завоював Малу Азію.

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Це відкриття поглиблює розуміння фригійської культури та її місця у світовій історії. З появою нових знахідок дослідники продовжують складати уявлення про спадщину цивілізації, яка колись стояла на перехресті стародавніх імперій.

Раніше Фокус писав про забутий всіма курган, який виявився джерелом важливих знань і секретів древніх цивілізацій.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.