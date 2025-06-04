Розкрили далекосяжні зв'язки: археологи знайшли елітарні гробниці бронзової доби на Кіпрі

Археологи виявили три стародавні гробниці, які дають нові докази центральної ролі Кіпру в торгівлі у східному Середземномор'ї в пізній бронзовій добі. Знайдені поблизу солоного озера Ларнака пам'ятки свідчать про давні зв'язки між Кіпром Анатолією, Єгиптом та Близьким Сходом.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки проводив професор Пітер М. Фішер з Гетеборзького університету на місці Дромолаксія-Визакія, також відомому як Хала Султан Текке. Це пізньокіпрське портове місто процвітало приблизно з 1630 року до н. е. до регіонального колапсу в XII столітті до н. е.

У гробницях, позначених як ZZ, ABE та ABW, археологи знайшли неймовірну колекцію предметів, серед яких місцева глиняна фігурка, що зображає сидячу жінку у вигляді птаха.

Одними з найвизначніших знахідок стали дві циліндричні печатки — одна з гематиту, а інша з бронзи — прикрашені деталізованими сценами із зображенням божеств, людей та тварин.

«Ці матеріали та художній рівень предметів свідчать як про високу майстерність місцевих ремісників, так і про широкий міжкультурний обмін», — зазначив Фішер.

Щоб визначити походження імпортованих товарів, дослідники провели нейтронно-активаційний аналіз фрагментів кераміки. Результати підтвердили, що багато мікенських посудин походили з Пелопоннесу, а саме з Бербаті та Тіринса.

Також вчені виявили високоякісні «кратери-колісниці» — тип егейської кераміки, відомий своїми малюнками на військову тематику. Додаткові предмети з Єгипту, Анатолії та Близького Сходу, включаючи скарабеїв, алебастрові вази, вироби з слонової кістки та кістки гіпопотама, свідчать про те, що ці гробниці використовувалися елітою, яка займалася міжнародною торгівлею.

Наявність розкішних товарів, таких як дорогоцінні метали та екзотичні матеріали, демонструє багатство та зовнішні зв'язки похованих.

Людські останки в гробницях свідчать про те, що вони використовувалися для послідовних поховань протягом кількох поколінь. Хоча аналіз віку, статі та стану здоров'я ще триває, попередні висновки підтверджують припущення, що ці особи мали високий соціальний статус.

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Відкриття є важливим не тільки тому, що воно розкриває інформацію про стародавнє кіпрське суспільство, але й тому, що дає уявлення про торгівельні та культурні мережі пізньої бронзової доби.

Ці дані розкривають роль Кіпру як ключового центру взаємодії між могутніми цивілізаціями в період перетворень у історії Середземномор'я.

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.