Таких залишилися одиниці: чому акведук Деліккемер виявився унікальною пам'яткою (фото)
Акведук Деліккемер, захований на південному заході Туреччини, є свідченням давньоримської винахідливості. Ця споруда, розташована поблизу руїн Патари, показує, як раннім інженерам вдавалося транспортувати воду на великі відстані 2000 років тому.
Про це пише Arkeonews.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Акведук Деліккемер датується елліністичним періодом, але був розширений за часів римського панування. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.
За словами археолога доктора Шевкета Акташа, який керує розкопками в Патарі, найприкметнішою особливістю акведука є його зворотний сифон — техніка, яка використовувала силу тяжіння і тиск для транспортування води під гору, а потім назад на гору по трубах, викладених з кам'яних блоків.
"Техніка зворотного сифону є винятковим прикладом стародавніх інновацій, — сказав вчений. "Вона дозволила спустити воду з висоти 170 метрів до 140 метрів, використовуючи тиск і силу тяжіння".
Побудований з щільно підігнаних порожнистих кам'яних блоків, сифон простягається майже на 200 метрів. У давнину вода, яку він переносив, спрямовувалася до центрального резервуара в Патарі, звідки розподілялася до громадських лазень, фонтанів і навіть до гавані.
Реверсивні сифони, як у Деліккемері, покладаються на природні сили. Вода, що стікає вниз, набирає швидкість, і при правильній конструкції імпульс виштовхує її знову вгору на інший бік долини. Для цього римляни використовували кам'яні канали та герметичні труби.
Однією з особливо вражаючих особливостей, яку археологи прагнуть реконструювати, є водяна завіса, що колись протікала над воротами Патари.
Це частина сучасного проєкту з консервації, мета якого — дати відвідувачам відчути, як виглядав вхід до римського міста — побачити і почути, як вода каскадом падає зверху.
Сьогодні старий акведук слугує пішохідним маршрутом вздовж Лікійського шляху. Місцеві жителі і туристи прогулюються стародавнім шляхом, оточеним сосновими лісами і середземноморськими краєвидами, що закінчується біля монументальних руїн Патари. Щороку влаштовуються культурні заходи, під час яких громада ходить пішим походом, віддаючи шану системі, яка забезпечувала життєдіяльність цілого міста.
Ця інженерна реліквія є одним з найкраще збережених римських акведуків у регіоні, поряд з акведуками в Сіде, Мірі та Аспендосі. Ця споруда є не лише мальовничою пам'яткою, але й нагадуванням про те, як інфраструктура формувала міста і цивілізацію.
Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.
Також ми розповідали про рідкісну монету VI століття, яка змінила хронологію тюркської історії. Ця монета могла з'явитися за часів правління кагана Істемі, важливого лідера Західного каганату Гектюрків.