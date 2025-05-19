Таких залишилися одиниці: чому акведук Деліккемер виявився унікальною пам'яткою (фото)

Акведук Деліккемер, захований на південному заході Туреччини, є свідченням давньоримської винахідливості. Ця споруда, розташована поблизу руїн Патари, показує, як раннім інженерам вдавалося транспортувати воду на великі відстані 2000 років тому.

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Про це пише Arkeonews.

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Акведук Деліккемер датується елліністичним періодом, але був розширений за часів римського панування. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

За словами археолога доктора Шевкета Акташа, який керує розкопками в Патарі, найприкметнішою особливістю акведука є його зворотний сифон — техніка, яка використовувала силу тяжіння і тиск для транспортування води під гору, а потім назад на гору по трубах, викладених з кам'яних блоків.

Щороку влаштовуються культурні заходи, під час яких громада ходить пішим походом, віддаючи шану системі, яка забезпечувала життєдіяльність цілого міста Фото: Bekir Bektaş/AA

"Техніка зворотного сифону є винятковим прикладом стародавніх інновацій, — сказав вчений. "Вона дозволила спустити воду з висоти 170 метрів до 140 метрів, використовуючи тиск і силу тяжіння".

Побудований з щільно підігнаних порожнистих кам'яних блоків, сифон простягається майже на 200 метрів. У давнину вода, яку він переносив, спрямовувалася до центрального резервуара в Патарі, звідки розподілялася до громадських лазень, фонтанів і навіть до гавані.

Реверсивні сифони, як у Деліккемері, покладаються на природні сили. Вода, що стікає вниз, набирає швидкість, і при правильній конструкції імпульс виштовхує її знову вгору на інший бік долини. Для цього римляни використовували кам'яні канали та герметичні труби.

Сьогодні старий акведук слугує пішохідним маршрутом вздовж Лікійського шляху Фото: Bekir Bektaş/AA

Однією з особливо вражаючих особливостей, яку археологи прагнуть реконструювати, є водяна завіса, що колись протікала над воротами Патари.

Це частина сучасного проєкту з консервації, мета якого — дати відвідувачам відчути, як виглядав вхід до римського міста — побачити і почути, як вода каскадом падає зверху.

Сьогодні старий акведук слугує пішохідним маршрутом вздовж Лікійського шляху. Місцеві жителі і туристи прогулюються стародавнім шляхом, оточеним сосновими лісами і середземноморськими краєвидами, що закінчується біля монументальних руїн Патари. Щороку влаштовуються культурні заходи, під час яких громада ходить пішим походом, віддаючи шану системі, яка забезпечувала життєдіяльність цілого міста.

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Ця інженерна реліквія є одним з найкраще збережених римських акведуків у регіоні, поряд з акведуками в Сіде, Мірі та Аспендосі. Ця споруда є не лише мальовничою пам'яткою, але й нагадуванням про те, як інфраструктура формувала міста і цивілізацію.

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