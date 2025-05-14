Ключове відкриття, яке змінить все: археологи знайшли давньоримське місто в Англії (фото)

Археологи розпочали розкопки давньоримського міста в Кембриджширі, Англія, виявленого під час минулорічного дослідження, яке проводилося напередодні будівництва сонячної електростанції. Розташована на південь від Грейт-Стоунтона, ділянка займає понад 31 гектар і містить ознаки високоорганізованого поселення.

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Про це пише Heritage Daily.

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Експерти з AOC Archaeology, що працюють від імені East Park Energy, підтвердили важливість цього місця після виявлення ключових особливостей, включаючи гончарні печі, металообробні кузні, вілловий комплекс, а також сліди як домашнього життя, так і великої промисловості.

«Поселення розташоване поблизу головної римської дороги, що вела з Дорчестера-на-Темзі до Алконбері-Велд», — повідомили дослідники, зазначивши, що цей маршрут, разом з річкою Кім, ймовірно, сприяв торгівлі та комунікації.

Серед знайдених артефактів — керамічний посуд, монети, кістки тварин, предмети з мідних сплавів та інші римські матеріали. У відповідь на це відкриття компанія East Park Energy переглянула свої плани будівництва сонячної електростанції, заявивши: «Ми більше не будемо пропонувати будівництво сонячних панелей на жодній із запланованих земельних ділянок».

Археологи припускають, що особливості планування міста вказують на те, що воно виникло як доримське поселення, яке згодом зазнало змін під впливом римлян Фото: Historic England

Археологи припускають, що особливості планування міста вказують на те, що воно виникло як доримське поселення, яке згодом зазнало змін під впливом римлян. Однак для підтвердження цієї теорії потрібно більше доказів.

Це місце вже було внесено до Реєстру історичного середовища Кембріджширу завдяки даним про сліди посівів, але лише нещодавні дослідження підтвердили його цінність. Взимку роботи на цьому місці призупинилися, але навесні розкопки відновилися з пробними траншеями довжиною близько 50 метрів, що дозволило командам детальніше дослідити поселення.

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Наразі це місце офіційно визначено як пам'ятку, що підлягає охороні. Очікується, що археологічні роботи завершаться до серпня 2025 року. Ця знахідка демонструє, як відповідальне планування інфраструктури може допомогти зберегти життєво важливу культурну спадщину.

Раніше Фокус писав про нещодавнє дослідження, яке розкрило один з секретів Парфенону. Вчені виявили, що храм навмисно спроектували так, щоб створити унікальний оптичний ефект.

Також ми розповідали про таємничі артефакти з Криту. Дослідники виявили велику кількість розбитих статуеток, переважно жіночих, датованих приблизно 900-350 роками до нашої ери.