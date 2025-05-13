Трепет і благоговіння: вчені розгадали один із найголовніших секретів Парфенону (відео)

Група дослідників провела чотирирічне дослідження Парфенону, однієї з найбільш знакових пам'яток Стародавньої Греції, і з'ясувала, як храм міг бути освітлений таким чином, щоб викликати трепет і благоговіння. Інтегруючи археологічні дані з цифровими моделюваннями та принципами оптичної фізики, дослідники реконструювали первісне освітлення храму.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідження, опубліковане в "Щорічнику Британської школи в Афінах", дійшло висновку, що дизайнери храму, зокрема скульптор Фідій, навмисно використовували архітектурні особливості для маніпуляцій зі світлом. Команда професора Хуана де Лара з Оксфордського університету дослідила такі елементи, як отвори в даху, внутрішні басейни, розміщення вікон та відбивну здатність полірованого мармуру.

"Уявіть, що ви заходите до Парфенону — ваші очі, все ще втомлені яскравим сонцем ззовні, повільно звикають до поступової темряви всередині, — каже професор де Лара. "Коли сонячне світло проходить крізь дверний отвір храму, воно потрапляє на золото шат богинь світлим вертикальним променем. Саме такого ефекту прагнули досягти архітектори та Фідій".

3D-моделювання дослідження поширилося на статую Афіни, створену в 438 році до н. е. зі слонової кістки та золота, щоб проаналізувати, як сонячне світло відбивалося б від її поверхонь. Використовуючи астрономічні розрахунки, команда простежила, як світло потрапляло до східного входу в різні пори року.

Використовуючи астрономічні розрахунки, команда простежила, як світло потрапляло до східного входу в різні пори року Фото: Juan de Lara

Вчені з'ясували, що під час Панафінейських свят, які відбувалися кожні чотири роки на честь Афіни, сонце, що сходило, освітлювало золоте вбрання статуї безпосередньо. Таке виважене розташування перетворювало інтер'єр храму зі звичайної тьмяної атмосфери на сяюче видовище під час фестивалю.

Парфенон, збудований між 447 та 432 роками до н. е., вже давно викликає наукові дебати щодо його внутрішнього освітлення. Хоча попередні дослідники порушували питання щодо світлового дизайну храму, висновки де Лари надають конкретні технічні докази.

Вчений зазначав, що поєднання історичних досліджень із сучасними технологіями відкриває нові шляхи для вивчення минулого. Щоб зробити цей досвід більш доступним, дослідницька група розробляє безплатну версію 3D-моделі для музеїв і шкіл, що дозволяє користувачам бачити відтворені світлові ефекти в режимі реального часу.

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Розуміння того, як стародавні архітектори формували релігійний досвід за допомогою світла, дозволяє по-новому поглянути на їхні складні дизайнерські рішення. Такі проєкти не лише допомагають розшифрувати винахідливість минулого, а й демонструють, як цифрові інструменти можуть наблизити історію до сучасної аудиторії.

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