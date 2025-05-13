Трепет и благоговение: ученые разгадали один из главных секретов Парфенона (видео)

Группа исследователей провела четырехлетнее исследование Парфенона, одного из самых знаковых памятников Древней Греции, и выяснила, как храм мог быть освещен таким образом, чтобы вызывать трепет и благоговение. Интегрируя археологические данные с цифровыми моделированиями и принципами оптической физики, исследователи реконструировали первоначальное освещение храма.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование, опубликованное в "Ежегоднике Британской школы в Афинах", пришло к выводу, что дизайнеры храма, в частности скульптор Фидий, намеренно использовали архитектурные особенности для манипуляций со светом. Команда профессора Хуана де Лара из Оксфордского университета исследовала такие элементы, как отверстия в крыше, внутренние бассейны, размещение окон и отражательную способность полированного мрамора.

"Представьте, что вы заходите в Парфенон — ваши глаза, все еще уставшие от яркого солнца снаружи, медленно привыкают к постепенной темноте внутри, — говорит профессор де Лара. "Когда солнечный свет проходит сквозь дверной проем храма, он попадает на золото одеяний богинь светлым вертикальным лучом. Именно такого эффекта стремились достичь архитекторы и Фидий".

3D-моделирование исследования распространилось на статую Афины, созданную в 438 году до н. э. из слоновой кости и золота, чтобы проанализировать, как солнечный свет отражался бы от ее поверхностей. Используя астрономические расчеты, команда проследила, как свет попадал к восточному входу в разное время года.

Используя астрономические расчеты, команда проследила, как свет попадал к восточному входу в разное время года Фото: Juan de Lara

Ученые выяснили, что во время Панафинейских праздников, которые происходили каждые четыре года в честь Афины, восходящее солнце освещало золотое одеяние статуи непосредственно. Такое взвешенное расположение превращало интерьер храма из обычной тусклой атмосферы в сияющее зрелище во время фестиваля.

Парфенон, построенный между 447 и 432 годами до н. э., уже давно вызывает научные дебаты относительно его внутреннего освещения. Хотя предыдущие исследователи поднимали вопрос о световом дизайне храма, выводы де Лары предоставляют конкретные технические доказательства.

Ученый отмечал, что сочетание исторических исследований с современными технологиями открывает новые пути для изучения прошлого. Чтобы сделать этот опыт более доступным, исследовательская группа разрабатывает бесплатную версию 3D-модели для музеев и школ, что позволяет пользователям видеть воспроизведенные световые эффекты в режиме реального времени.

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Понимание того, как древние архитекторы формировали религиозный опыт с помощью света, позволяет по-новому взглянуть на их сложные дизайнерские решения. Такие проекты не только помогают расшифровать изобретательность прошлого, но и демонстрируют, как цифровые инструменты могут приблизить историю к современной аудитории.

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