Миф или вымысел: что известно о Морских народах, которые уничтожали цивилизации прошлого

На протяжении веков исследователи искали объяснение таинственного краха мощных цивилизаций Восточного Средиземноморья в эпоху поздней бронзы, примерно между 1200 и 1100 годами до нашей эры. Одна из самых распространенных теорий сосредотачивается на нападающих, известных как Морские народы.

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Об этом пишет IFLScience.

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Древнеегипетские записи предоставляют некоторые из немногих сохранившихся доказательств. Рельеф, высеченный в погребальном храме фараона Рамзеса III в Мединет-Хабу, изображает морскую битву, датированную примерно 1175 годом до нашей эры.

Сцена показывает, как египетские лучники отбиваются от группы захватчиков, которых сопроводительная надпись называет пелесетами, текелами, шекелешами, дениенами и вешешами — народами, которые, вероятно, происходили из таких регионов, как Сицилия, Сардиния, Кипр и Анатолия.

Согласно тексту, эти группы уже разрушили крупные города в Хатте, Коде, Кархемише, Арзаве и Алашии, прежде чем добраться до Египта. В тексте утверждается, что "ни одна земля не могла устоять перед их оружием", что свидетельствует о череде опустошительных побед.

Дополнительным подтверждением этого нарратива является найденная в Сирии клинописная табличка, рассказывающая о разграблении Угарита — некогда процветающего королевства бронзового века — теми же Морскими народами. Радиоуглеродный анализ артефактов, связанных с битвой в этом районе, указывает на то, что нападение произошло около 1190 года до нашей эры.

Некоторые ученые интерпретируют эту хронологию как доказательство того, что Морские народы прошли через регион, прежде чем остановились в Египте. Более поздние свидетельства даже утверждают, что они поселились в районе Филистии и стали известны как филистимляне. Хотя Египет отразил вторжение, некоторые эксперты считают, что оно привело к упадку Нового царства примерно через столетия.

Несмотря на эти исторические записи, настоящая идентичность и происхождение Морских народов остаются неизвестными. Они не оставили после себя никаких письменных памятников или выразительных культурных артефактов, что затрудняет отделение мифа от реальности.

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Отсутствие прямых доказательств заставило некоторых ученых усомниться, действительно ли они были ответственными за общий упадок, или их история была сформирована правителями вроде Рамзеса III, которые стремились закрепить свое наследие.

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