Не то, чем их считали: затонувшие у побережья Коста-Рики корабли оказались не пиратскими судами (фото)

Морские археологи подтвердили, что два затонувших судна у южного Карибского побережья Коста-Рики, являются датскими невольничьими кораблями, пропавшими в начале XVIII века. Найденные вблизи Национального парка Кауита, эти суда считались пиратскими из-за их поврежденного состояния.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Десятилетиями местные жители считали, что это остатки пиратских кораблей, которые могли затонуть во время жестокого столкновения. Эта теория начала меняться в 2015 году, когда команда американских археологов обнаружила характерные желтые кирпичи, изготовленные во Фленсбурге, Германия, в XVIII-XIX веках для использования в Дании и ее колониях.

Исторические документы указывают на два датских невольничьих корабля — "Фридрикус Кварт" и "Кристианус Квинт", которые исчезли в 1710 году. Один корабль был подожжен, а другой затонул после того, как оборвался якорный трос. Однако их точная судьба оставалась неопределенной до недавних исследований.

Масштабные раскопки 2023 года, проведенные морскими экспертами из Национального музея Дании и Музея кораблей викингов, позволили найти древесину, глиняные трубки и еще больше образцов кирпича. Научные исследования показали, что древесина принадлежит деревьям из западного региона Балтийского моря, срубленным между 1690 и 1695 годами.

Кирпич соответствовал спецификациям датского кирпича, изготовленного на юге Дании, а найденные трубки имели признаки датского производства. "Анализы очень убедительны, и мы больше не имеем никаких сомнений, что это обломки двух датских невольничьих кораблей", — сказал руководитель морского исследовательского центра Njord Дэвид Грегори. Он отметил, что обгоревшие фрагменты древесины соответствуют сообщениям о поджоге одного корабля.

Андреас Каллмайер Блок, который руководил раскопками, отметил историческую и культурную важность находки. Оба корабля путешествовали из Копенгагена в Западную Африку, а затем отплыли в Америку. Согласно архивным данным, они прибыли в Коста-Рику 2 марта 1710 года после бунта, вызванного навигационными ошибками и напряженными отношениями между экипажем и порабощенными пассажирами.

Масштабные раскопки 2023 года, проведенные морскими экспертами из Национального музея Дании и Музея кораблей викингов, позволили найти древесину, глиняные трубки и еще больше образцов кирпича Фото: The National Museum of Denmark

На борту находилось около 800 человек, и около 650, включая порабощенных африканцев, остались на борту. Блок рассказал, что более 600 человек были брошены на пляжах нынешнего Национального парка Кауита, что изменило историю региона. Эта находка свидетельствует о присутствии предков афро-костариканцев на столетие раньше, чем это зафиксировано в официальных документах.

Работу по идентификации обломков и прослеживанию их связи с общиной возглавили молодые дайверы африканского и коренного происхождения. Мария Суарес Торо, которая основала дайвинг-центр "Послы морского сообщества", сказала, что команда очень гордится тем, что подтвердила свои культурные корни. Селия Ортис, чей предок Мигель Марото был среди тех, кто сошел на берег, рассказала, как эта находка помогла ее пожилой матери понять прошлое их семьи.

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В воскресенье Национальный музей Дании официально объявил об идентификации. Это первые подводные археологические раскопки в Коста-Рике, которые были проведены при поддержке институтов как Дании, так и Коста-Рики. Объекты будут охраняться, а их посещение будет разрешено только неинвазивным способом.

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