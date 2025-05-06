Не те, чим їх вважали: затонулі біля узбережжя Коста-Ріки кораблі виявилися не піратськими суднами (фото)

Морські археологи підтвердили, що два затонулих судна біля південного Карибського узбережжя Коста-Ріки, є данськими невільничими кораблями, що зникли на початку XVIII століття. Знайдені поблизу Національного парку Кауїта, ці судна вважалися піратськими через їхній пошкоджений стан.

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Про це пише Arkeonews.

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Десятиліттями місцеві жителі вважали, що це залишки піратських кораблів, які могли затонути під час жорстокого зіткнення. Ця теорія почала змінюватися у 2015 році, коли команда американських археологів виявила характерні жовті цеглини, виготовлені у Фленсбурзі, Німеччина, у XVIII-XIX століттях для використання в Данії та її колоніях.

Історичні документи вказують на два данських невільничих кораблі — "Фрідрікус Кварт" і "Крістіанус Квінт", які зникли в 1710 році. Один корабель був підпалений, а інший затонув після того, як обірвався якірний трос. Однак їхня точна доля залишалася невизначеною до недавніх досліджень.

Масштабні розкопки 2023 року, проведені морськими експертами з Національного музею Данії та Музею кораблів вікінгів, дозволили знайти деревину, глиняні люльки та ще більше зразків цегли. Наукові дослідження показали, що деревина належить деревам із західного регіону Балтійського моря, зрубаним між 1690 і 1695 роками.

Цегла відповідала специфікаціям данської цегли, виготовленої на півдні Данії, а знайдені люльки мали ознаки данського виробництва. "Аналізи дуже переконливі, і ми більше не маємо жодних сумнівів, що це уламки двох данських невільничих кораблів", — сказав керівник морського дослідницького центру Njord Девід Грегорі. Він зазначив, що обгорілі фрагменти деревини відповідають повідомленням про підпал одного корабля.

Андреас Каллмайєр Блок, який керував розкопками, відзначив історичну та культурну вагу знахідки. Обидва кораблі подорожували з Копенгагена до Західної Африки, а потім відпливли до Америки. Згідно з архівними даними, вони прибули до Коста-Ріки 2 березня 1710 року після бунту, спричиненого навігаційними помилками та напруженими стосунками між екіпажем і поневоленими пасажирами.

Масштабні розкопки 2023 року, проведені морськими експертами з Національного музею Данії та Музею кораблів вікінгів, дозволили знайти деревину, глиняні люльки та ще більше зразків цегли Фото: The National Museum of Denmark

На борту перебувало близько 800 осіб, а близько 650, включно з поневоленими африканцями, залишилися на борту. Блок розповів, що понад 600 осіб були покинуті на пляжах нинішнього Національного парку Кауїта, що змінило історію регіону. Ця знахідка свідчить про присутність предків афро-костариканців на століття раніше, ніж це зафіксовано в офіційних документах.

Роботу з ідентифікації уламків та простеження їхнього зв'язку з громадою очолили молоді дайвери африканського та корінного походження. Марія Суарес Торо, яка заснувала дайвінг-центр "Посли морської спільноти", сказала, що команда дуже пишається тим, що підтвердила своє культурне коріння. Селія Ортіс, чий предок Мігель Марото був серед тих, хто зійшов на берег, розповіла, як ця знахідка допомогла її літній матері зрозуміти минуле їхньої родини.

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У неділю Національний музей Данії офіційно оголосив про ідентифікацію. Це перші підводні археологічні розкопки в Коста-Ріці, які були проведені за підтримки інституцій як Данії, так і Коста-Ріки. Об'єкти будуть охоронятися, а їх відвідування буде дозволено лише неінвазивним способом.

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