Шість скарбів та тисячі років історії: угорські археологи розповіли про масштабні розкопки (фото)

Археологи виявили нову інформацію про стародавні громади, які колись жили на пагорбі Шомло, Угорщина, у західній частині округу Веспрем. Під час багаторічного дослідження, що тривало з 2023 по 2025 рік, дослідники виявили артефакти датовані періодами від пізньої бронзової до ранньої залізної доби.

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Про це пише Heritage Daily.

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Проєкт очолив Національний інститут археології Центру публічних колекцій Угорського національного музею. Використовуючи комплекс інструментів з високою роздільною здатністю, зокрема лідарне сканування та магнітну зйомку, а також цілеспрямовані розкопки, команда виявила шість окремих скарбів, що складаються з понад 900 металевих предметів.

Серед знахідок були ювелірні прикраси, брошки, декоративні диски та рідкісний наконечник списа в альпійському стилі. Більшість скарбів датуються пізнім бронзовим віком (1450-800 рр. до н. е.), а шостий — раннім залізним віком (800-450 рр. до н. е.).

Серед знахідок були ювелірні прикраси, брошки, декоративні диски та рідкісний наконечник списа в альпійському стилі Фото: Cambridge University Press

Провідні дослідники відзначили, що найдавніші предмети припадають на період Рейнеке бронзового віку С (1400-1300 рр. до н. е.), а найбільша кількість знахідок припадає на фази Галльштатт B1-B2 (1080-900 рр. до н. е.).

Скарби з епохи Галлштатт B рідко знаходять у цій частині Європи, а коли знаходять, їм часто бракує чіткого археологічного контексту. Однак колекції з пагорба Шомло дозволяють детально розглянути, як ці предмети були розміщені та пошкоджені. Окрім бронзових предметів, археологи також знайшли бурштинові намистини, ікла тварин, фрагменти шкіри та залишки текстилю.

Ці знахідки допомагають реконструювати, як люди тієї епохи поводилися з металевими виробами, і дозволяють припустити, що існувала організована практика поховання таких об'єктів. За словами команди, ці знахідки дають рідкісний шанс переосмислити інтерпретацію скарбів Галлштатт B у Придунав'ї завдяки поглибленому аналізу та добре збереженому контексту.

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Ці знахідки важливі, оскільки вони поглиблюють розуміння ритуальної та соціальної поведінки в доісторичній Європі. Докази з пагорба Шомло проливають світло на те, як люди взаємодіяли з навколишнім середовищем і матеріальною культурою, допомагаючи створити точну картину минулого регіону.

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