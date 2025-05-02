Сліди римської епохи: археологи розкопали древнє поселення неподалік Глостера

Археологи виявили залишки римського поселення на будівельному майданчику в передмісті Глостера, Англія. Відкриття відбулося неподалік від річки Северн, під час досліджень, спричинених планами забудови цієї території.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки, проведені експертами з Cotswold Archaeology, виявили частини римського поселення, що датуються II-IV століттями н. е. Вчені розкопали фундаменти будівель та межові огорожі, а найвизначнішою знахідкою стала римська вапняна піч у винятковому стані.

Діаметром чотири метри і висотою два метри, піч була побудована з кам'яних блоків, вмурованих у глину, і мала внутрішній виступ та перегородку для забезпечення кращого потоку повітря під час виробництва вапна.

"Римська вапняна піч, схоже, мала відносно короткий термін експлуатації, — зазначає команда дослідників у своїй заяві. — Після того, як вона вийшла з ужитку, її або розібрали, або ж вона зруйнувалася природним чином".

Вапняні печі були важливими для римського будівництва, виробляючи негашене вапно, яке використовувалося для виготовлення будівельного розчину, штукатурки та бетону. Розташування цієї печі було особливо практичним: вапняк із сусіднього Котсуолдсу та деревина з Лісу Діна забезпечили б необхідну сировину.

Експерти вважають, що піч, ймовірно, обслуговувала сусідні римські міста, в тому числі Глевум (сучасний Глостер) і Коріній (сучасний Сіренчестер).

Команда також знайшла яму, що містила навмисно розташовану кераміку, яку інтерпретують як "структуроване поховання" — навмисне поховання об'єктів, що мають можливе культурне або ритуальне значення.

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Такі знахідки проливають світло на римську промисловість і повсякденне життя Британії. Вони пропонують рідкісні, матеріальні докази давніх будівельних практик та поведінки громади, нагадуючи нам про складність та організацію римських поселень навіть у сільській місцевості.

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