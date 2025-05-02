Учені цього не очікували: під час досліджень археологи розкопали могилу зовсім іншої епохи

Під час нещодавніх розкопок у Лінчепінгу, Швеція археологи виявили недосліджене поховання епохи вікінгів. Дослідження було зосереджено на кам'яній споруді, занесеній до Реєстру культурного середовища, розташованій на скелястому виступі яка, як вважають, має історичне значення.

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Про це пише Heritage Daily.

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Під керівництвом експертів з Державних історичних музеїв та Arkeologerna розкопки виявили кремаційні могили та залишки похоронних вогнищ, що датуються доримським та ранньоримським залізним віком. Однак одна знахідка привернула увагу — поховання епохи вікінгів.

Керівник проєкту Альф Ерікссон пояснив: "Ми не очікували знайти поховання епохи вікінгів. Раніше ми вже досліджували кам'яні поховання залізного віку в цій місцевості, тому ми припустили, що це поховання належить до того ж періоду".

У могилі знаходилися особисті речі, в тому числі сокира, кинджал, пряжка, а також сліди текстилю, що вказує на традиції поховання в період культурних змін Фото: Arkeologerna

Могила мала унікальну структуру: дерев'яну труну помістили у викладену каменем шахту, оточену вертикальними каменями у формі кільця — стиль, незвичний для тієї епохи. У могилі знаходилися особисті речі, в тому числі сокира, кинджал, пряжка, а також сліди текстилю, що вказує на традиції поховання в період культурних змін.

Поховання, датоване радіовуглецевим методом між 890 і 1020 роками нашої ери, відповідає перехідному етапу, коли Швеція переходила від язичницьких звичаїв до християнства. У цю епоху відбулася еволюція поховальних практик, що поєднувала старі ритуали з новими віруваннями. Ланцюг з каменів по краях могили та поховальні предмети вказують на церемоніальне значення, яке відображало обидва духовні світи.

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Такі знахідки є не лише археологічно цінними, але й важливими для розуміння того, як суспільства адаптуються в періоди релігійних і культурних змін. Поховання в Лінчепінгу дає уявлення про вірування та ідентичності людей, які жили в один з найбільш трансформаційних періодів Скандинавії.

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