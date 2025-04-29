Один з найкращих серед знайдених: на заході Туреччини розкопали стародавній артефакт

Археологи, які працюють у стародавньому місті Стратонікея на південному заході Туреччини, розкопали 2000-річний саркофаг. Це поховання римської епохи розкриває нові подробиці культурного та історичного значення регіону за часів Римської імперії.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки під керівництвом професора Білала Согута з Університету Памуккале виявили багато прикрашений саркофаг в районі агори, що колись була соціальним і політичним центром Стратонікеї. Засноване селевкідським царем Антіохом I Сотером у III столітті до н. е. і назване на честь його дружини цариці Стратоніки, місто процвітало за часів римського панування.

Воно стало відомим завдяки своїй монументальній архітектурі та асоціації з гладіаторами, завдяки чому отримало прізвисько «Місто гладіаторів». Професор Согут зазначив: «Цей саркофаг є одним з найкращих прикладів прикрашених саркофагів, як зі сторони різноманітності фігур, так і зі сторони чіткості, з якою ми можемо визначити його вік».

Саркофаг прикрашений детальним різьбленням, включаючи гірлянди, голови баранів на кожному куті, голови биків уздовж вузьких сторін та зображення Ероса — римського бога, що асоціювався з любов'ю та бажанням. Ці особливості свідчать про високу якість місцевої майстерності та відображають мистецькі стилі римської імператорської епохи.

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Стратонікеї наразі внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Туреччині, а ця остання знахідка є частиною поточного проєкту «Спадщина для майбутнього», спрямованого на збереження ключових археологічних об'єктів по всій країні. Відкриття не лише додає історичного багатства Стратонікеї, але й демонструє тривалу спадщину римського впливу в регіоні.

Раніше Фокус писав про відкриття в Інвернессі, Шотландія. Під час розкопок вчені виявили стародавні споруди та артефакти, яким тисячі років.

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