Зовсім не як в фільмах: як насправді одягалися ніндзя

Коли ми думаємо про ніндзя, на думку спадає образ непомітної фігури, повністю одягненої в чорне, але історичні свідчення розкривають іншу історію. Дослідники вивчали стародавні тексти та консультувалися з експертами, щоб розкрити правду про те, як одягалися шинобі, починаючи з часів їхньої появи і закінчуючи діяльністю наприкінці XIX століття.

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Про це пише Live Science.

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Такі експерти, як Балаж Сабо з Університету Етвеша Лоранда та перекладач Ерік Шахан, пояснюють, що ніндзя більше покладалися на маскування, аніж на ефектне чорне вбрання. "Розвідники, які спостерігали за ворожим табором, очевидно, носили простий селянський або купецький одяг", — пояснив Сабо, зазначивши, що їм потрібно було злитися з повсякденним оточенням.

Шахан підтримав цю думку, пояснивши, що ніндзя носили одяг, що відповідав середовищу, в яке вони проникали, а іноді навіть мали при собі звичайні речі, щоб уникнути підозр. Популярний образ ніндзя в чорному капюшоні насправді походить з японського лялькового театру, де виконавці в чорному одязі діяли на сцені невидимими. На думку археолога Івата Акіхіро з Музею історії та фольклору префектури Сайтама, під час відкритого бою ніндзя, найімовірніше, носили прості, дуже мобільні обладунки.

Трактат XVII століття "Сьонінкі", написаний Наторі Масадзумі, містить детальний посібник з техніки ніндзя Фото: Wikimedia Commons

Трактат XVII століття "Сьонінкі", написаний Наторі Масадзумі, містить детальний посібник з техніки ніндзя. Масазумі наголошував на важливості адаптації маскування, рекомендуючи такі ролі, як мандрівні монахи або торговці, залежно від ситуації. Він радив використовувати такі аксесуари, як аміґаса — солом'яний капелюх, який приховував обличчя, що полегшувало непомітне спостереження за оточуючими.

Плащ або дощовик допомагав ніндзя швидко змінювати маскування, а універсальні шматки тканини слугували для різних цілей — від поясів до масок для обличчя. Масадзумі наголошував, що кольори одягу повинні відповідати навколишньому середовищу, наголошуючи на важливості спостережливості та адаптивності для досягнення успіху в шпигунстві.

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Розуміння справжнього вигляду і практик ніндзя дає більш достовірне уявлення про їхні навички та тактику виживання. Замість того, щоб бути містичними воїнами, оповитими таємницею, вони були майстрами маскування, стратегічного планування та швидкого мислення.

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