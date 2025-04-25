Напрочуд добре зберіглася: в Перу виявили древнє поховання високопоставленої жінки (фото)

На півночі Перу археологи виявили напрочуд добре збережене поховання, що дає змогу по-новому поглянути на доіспанську цивілізацію, яка існувала тисячі років тому. Відкриття було зроблено під час розкопок церемоніальної споруди, відомої як Хуака-де-лос-Ндолос, розташованої в археологічній зоні Асперо.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопками керувала доктор Рут Шаді Соліс та її команда з археологічної зони Карал (ZAC), що діє під керівництвом Міністерства культури. Вони ідентифікували останки як такі, що належать високопоставленій жінці з цивілізації Карал-Супе, яка займала цю територію між 3000 і 1800 роками до нашої ери.

Тіло жінки було виявлено загорнутим у шари бавовняної тканини та рогожі, а поперек неї було покладено пір'яне панно з пір'я какаду. За словами перуанської влади, це панно є одним з найстаріших відомих прикладів пір'яного мистецтва в Андах і відображає передовий рівень майстерності того періоду.

Ці предмети дають важливі підказки як про роль жінки в суспільстві, так і про торгівельні мережі, що з'єднували віддалені регіони Фото: Caral Archaeological Zone (ZAC)

Поховання містило низку підношень, які свідчили про елітний статус жінки: тканий головний убір, рибальську сітку та кошики з очерету, а також інструменти для ткацтва, дзьоб тукана, інкрустований бісером, і понад тридцять солодких картоплин.

Археологи також виявили кістяну голку з насічкою, мушлю з Амазонки, пляшкоподібні посудини та додатковий кошик, розміщений на очеретяній підстилці з тотори. Ці предмети дають важливі підказки як про роль жінки в суспільстві, так і про торгівельні мережі, що з'єднували віддалені регіони.

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Ця знахідка не лише доповнює те, що відомо про суспільство Карал-Супе, але й демонструє потенційні лідерські ролі, які могли відігравати жінки. Дослідники наразі аналізують останки, щоб з'ясувати подробиці про її здоров'я, причину смерті та повсякденне життя.

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