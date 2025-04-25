Спадкоємний принц, писар і візир: вчені знайшли гробницю сина засновника П'ятої династії (фото)

Археологи, що працюють у Саккарі, великому місці поховання на південний захід від Каїра, виявили могилу королівської особи Стародавнього Єгипту. Відкриття відбулося під час нещодавньої розвідувальної кампанії.

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Про це пише Heritage Daily.

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Гробниця була ідентифікована як поховання принца Васер-іф-Ре, сина фараона Усеркафа, який заснував П'яту династію. Розкопки проводилися спільними зусиллями Вищої ради у справах старожитностей та Фонду археології та спадщини Захи Хавасса.

На східному фасаді гробниці є гранітний вхід з картушем фараона Неферірікара, що свідчить про повторне використання гробниці Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Захи Хавасс заявив, що на східному фасаді гробниці є гранітний вхід з картушем фараона Неферірікара, що свідчить про повторне використання гробниці. На великих фальш-дверях, вирізьблених з рожевого граніту, заввишки 4,5 метри, були написані численні титули принца, такі як "Спадкоємний принц", "Візир", "Королівський писар", "Намісник Буто і Нехеба" і "Співаючий жрець". Усередині гробниці археологи знайшли 13 сидячих статуй з рожевого граніту, серед яких, як вважають, були зображення дружин принца, а також безголові статуї і перекинуту фігуру з чорного граніту.

Археологи також виявили артефакти, що охоплюють різні історичні періоди, в тому числі статую з чорного граніту часів 26-ї династії і таблицю підношень з червоного граніту з переліком ритуальних предметів. Ці знахідки свідчать про те, що гробниця могла використовуватися повторно для пізніших поховань.

Знахідки свідчать про те, що гробниця могла використовуватися повторно для пізніших поховань Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Особливо цікавою знахідкою була група статуй, що представляли царя Джосера, його дружину та десятьох дочок. Попередні дослідження припускають, що ці статуї спочатку знаходилися біля Ступінчастої піраміди, а потім були перенесені до цієї гробниці в пізнішу епоху.

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Це відкриття є важливим не лише з огляду на те, що воно проливає світло на родовід ранніх єгипетських династій, але й тому, що воно розкриває еволюцію використання гробниць і артефактів впродовж століть. Розуміючи, як і чому давні єгиптяни перепрофілювали місця поховань, дослідники можуть краще інтерпретувати соціальні та релігійні зміни, що формували їхню цивілізацію.

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