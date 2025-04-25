Наследный принц, писарь и визирь: ученые нашли гробницу сына основателя Пятой династии (фото)

Археологи, работающие в Саккаре, крупном месте захоронения к юго-западу от Каира, обнаружили могилу королевской особы Древнего Египта. Открытие произошло во время недавней разведывательной кампании.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Гробница была идентифицирована как захоронение принца Васер-иф-Ре, сына фараона Усеркафа, который основал Пятую династию. Раскопки проводились совместными усилиями Высшего совета по делам древностей и Фонда археологии и наследия Захи Хавасса.

На восточном фасаде гробницы есть гранитный вход с картушем фараона Неферирикара, что свидетельствует о повторном использовании гробницы Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Захи Хавасс заявил, что на восточном фасаде гробницы есть гранитный вход с картушем фараона Неферирикара, что свидетельствует о повторном использовании гробницы. На больших фальш-дверях, вырезанных из розового гранита, высотой 4,5 метра, были написаны многочисленные титулы принца, такие как "Наследный принц", "Визирь", "Королевский писарь", "Наместник Буто и Нехеба" и "Поющий жрец". Внутри гробницы археологи нашли 13 сидячих статуй из розового гранита, среди которых, как полагают, были изображения жен принца, а также безголовые статуи и опрокинутую фигуру из черного гранита.

Археологи также обнаружили артефакты, охватывающие различные исторические периоды, в том числе статую из черного гранита времен 26-й династии и таблицу подношений из красного гранита с перечнем ритуальных предметов. Эти находки свидетельствуют о том, что гробница могла использоваться повторно для более поздних захоронений.

Находки свидетельствуют о том, что гробница могла использоваться повторно для более поздних захоронений Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Особенно интересной находкой была группа статуй, представлявших царя Джосера, его жену и десять дочерей. Предварительные исследования предполагают, что эти статуи первоначально находились возле Ступенчатой пирамиды, а затем были перенесены в эту гробницу в более позднюю эпоху.

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Это открытие является важным не только ввиду того, что оно проливает свет на родословную ранних египетских династий, но и потому, что оно раскрывает эволюцию использования гробниц и артефактов на протяжении веков. Понимая, как и почему древние египтяне перепрофилировали места захоронений, исследователи могут лучше интерпретировать социальные и религиозные изменения, которые формировали их цивилизацию.

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