Жертва богам подземного мира: в мексиканской пещере нашли древний артефакт майя (фото)

В пещере Зумпанго, расположенной в регионе Кинтана-Роо, Мексика, археологи обнаружили древний артефакт майя. Впервые исследованная в 2015 году, пещера имеет следы человеческой деятельности, свидетельствующие о ее важности в древних ритуалах.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Команда исследователей, среди которых были члены организации Urban Cenotes и специалисты из Национального института антропологии и истории (INAH), исследовала место и нашла шарообразный керамический горшок. Артефакт, который, как полагают, датируется поздним постклассическим периодом (1200-1550 гг. н. э.), вероятно, был ритуальным подношением.

По данным Центра INAH Кинтана-Роо, сосуд аккуратно поставили вверх дном в небольшом алькове, что соответствует церемониальному использованию. Он имеет две ручки и геометрические узоры, расписанные черной краской, но не имеет части горлышка и ободка. INAH также объявил о находке керамического груза и резной лестницы, ведущей к подземному источнику воды, предполагая, что это место имело духовное и практическое значение для его пользователей.

В верованиях майя пещеры были не просто природными объектами, а священными местами, связанными с созиданием, смертью и божественным Фото: Antonio Reyes, INAH

В верованиях майя пещеры были не просто природными объектами, а священными местами, связанными с созиданием, смертью и божественным. Пещеры считались воротами в Миктлан, подземный мир и местами обитания богов и предков. Сочетание природных образований и человеческих модификаций в пещере Зумпанго усиливает теорию о том, что это пространство было центральным для ритуальной деятельности.

Это открытие появилось на фоне беспокойства о влиянии современных инфраструктурных проектов на окружающую среду. Запланированный маршрут пятой секции Поезда Майя проходит непосредственно над системой Гарра-де-Ягуар, что грозит нарушить ее хрупкую экосистему.

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Археологи и природоохранники бьют тревогу из-за потенциального загрязнения воды, которое может повлиять на подземные реки и прибрежные коралловые рифы. Эта находка демонстрирует важность баланса между развитием и сохранением культурного и экологического наследия.

Ранее Фокус писал о найденном археологами кладбище железного века, которое является первой находкой такого рода в ОАЭ. Исследователи обнаружили около 100 захоронений и многочисленные артефакты.

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