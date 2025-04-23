Жертва богам підземного світу: у мексиканській печері знайшли древній артефакт мая (фото)

У печері Зумпанго, розташованій в регіоні Кінтана-Роо, Мексика, археологи виявили стародавній артефакт мая. Вперше досліджена у 2015 році, печера має сліди людської діяльності, що свідчать про її важливість у давніх ритуалах.

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Про це пише Heritage Daily.

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Команда дослідників, серед яких були члени організації Urban Cenotes та фахівці з Національного інституту антропології та історії (INAH), досліджувала місце і знайшла кулястий керамічний горщик. Артефакт, який, як вважають, датується пізнім посткласичним періодом (1200-1550 рр. н. е.), ймовірно, був ритуальним підношенням.

За даними Центру INAH Кінтана-Роо, посудину акуратно поставили догори дном у невеликому алькові, що відповідає церемоніальному використанню. Вона має дві ручки та геометричні візерунки, розписані чорною фарбою, але не має частини шийки та обідка. INAH також оголосив про знахідку керамічнго тягарця та різьблених сходів, що ведуть до підземного джерела води, припускаючи, що це місце мало духовне і практичне значення для його користувачів.

У віруваннях мая печери були не просто природними об'єктами, а священними місцями, пов'язаними з творенням, смертю і божественним Фото: Antonio Reyes, INAH

У віруваннях мая печери були не просто природними об'єктами, а священними місцями, пов'язаними з творенням, смертю і божественним. Печери вважалися воротами до Міктлана, підземного світу та місцями проживання богів і предків. Поєднання природних утворень і людських модифікацій у печері Зумпанго посилює теорію про те, що цей простір був центральним для ритуальної діяльності.

Це відкриття з'явилося на тлі занепокоєння щодо впливу сучасних інфраструктурних проєктів на довкілля. Запланований маршрут п'ятої секції Поїзда Мая проходить безпосередньо над системою Гарра-де-Ягуар, що загрожує порушити її крихку екосистему.

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Археологи та природоохоронці б'ють на сполох через потенційне забруднення води, яке може вплинути на підземні річки та прибережні коралові рифи. Ця знахідка демонструє важливість балансу між розвитком і збереженням культурної та екологічної спадщини.

Раніше Фокус писав про знайдене археологами кладовище залізного віку, яке є першою знахідкою такого роду в ОАЕ. Дослідники виявили близько 100 поховань та численні артефакти.

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