Такого ще не знаходили: що виявили археологи на 3000-річному кладовищі в ОАЕ (фото)

У регіоні Аль-Айн в Об'єднаних Арабських Еміратах, археологи знайшли масштабне кладовище залізного віку. Як повідомила місцева влада, ця знахідка є першою в історії країни та надає нове розуміння поховальних практик 3000-річної давності.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідники з відділу археології Департаменту історичного середовища при Департаменті культури і туризму Абу-Дабі (DCT Абу-Дабі) розкопали понад 100 гробниць. Попри багатовікові грабунки, команді розкопок вдалося знайти людські останки разом із широким спектром поховальних предметів.

Серед знайдених артефактів — декорована кераміка, золоті прикраси, зброя з мідних сплавів, а також особисті речі, такі як намисто з бісеру та бритви.

"Впродовж багатьох років традиції поховання залізного віку залишалися загадкою, але тепер ми маємо матеріальні докази, які наближають нас до людей, що жили тут 3000 років тому", — сказав Джабер Салех Аль-Меррі, директор Департаменту історичного середовища.

Тетяна Валенте, польова археологиня департаменту, зазначила, що ця знахідка заповнює прогалину в археологічній хронології, допомагаючи пов'язати поховальні практики різних історичних періодів.

Ця знахідка заповнює прогалину в археологічній хронології, допомагаючи пов'язати поховальні практики різних історичних періодів Фото: DCT Abu Dhabi

Гробниці були побудовані за методом, який передбачав копання шахти глибиною два метри, а потім розкопки збоку, щоб створити камеру. Після того, як тіло та речі поміщали всередину, камеру замуровували сирцевою цеглою або камінням, а шахту засипали, що надзвичайно ускладнювало її виявлення з поверхні.

Команда фахівців, зокрема біоархеолог, обережно проводила розкопки, щоб зберегти останки. Подальші лабораторні дослідження, зокрема аналіз ДНК, допоможуть визначити вік, стан здоров'я та можливу спорідненість похованих, що дасть більше даних про структуру громади та її пересування в давнину.

Команда фахівців, у тому числі біоархеолог, обережно проводила розкопки, щоб зберегти останки Фото: DCT Abu Dhabi

Розкопки кладовища є частиною проєкту "Поховальні ландшафти Аль-Айна", розпочатого у 2024 році з метою документування доісторичних могил, знайдених під час сучасного будівництва. Це дослідження підтримує ширші зусилля DCT Абу-Дабі, спрямовані на збереження Аль-Айна, міста, яке у 2011 році було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Залізний вік ознаменував собою трансформаційний період для цієї місцевості, особливо з розвитком іригаційної системи, яка підтримувала оазисне сільське господарство. Чим більше відкриттів з'являється, тим глибше розуміння того, як люди жили, працювали й вшановували своїх померлих 3000 років тому.

Раніше Фокус писав про дослідження артефакту з рогу оленя, якому 7500 років. Вчені впевнені, що він використовувався як бойова сокира, а згодом, можливо, перетворився на рибальський гарпун у кам'яному віці.

Також ми розповідали про те, що однією з причин зникнення неандертальців могло бути ультрафіолетове випромінювання. Це могло відбутися між 41000 і 39000 років тому, під час різкого ослаблення магнітного поля Землі.