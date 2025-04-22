Такого еще не находили: что обнаружили археологи на 3000-летнем кладбище в ОАЭ (фото)

В регионе Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, археологи нашли масштабное кладбище железного века. Как сообщили местные власти, эта находка является первой в истории страны и предоставляет новое понимание погребальных практик 3000-летней давности.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследователи из отдела археологии Департамента исторической среды при Департаменте культуры и туризма Абу-Даби (DCT Абу-Даби) раскопали более 100 гробниц. Несмотря на многовековые грабежи, команде раскопок удалось найти человеческие останки вместе с широким спектром погребальных предметов.

Среди найденных артефактов — декорированная керамика, золотые украшения, оружие из медных сплавов, а также личные вещи, такие как бусы из бисера и бритвы.

"На протяжении многих лет традиции захоронения железного века оставались загадкой, но теперь мы имеем материальные доказательства, которые приближают нас к людям, жившим здесь 3000 лет назад", — сказал Джабер Салех Аль-Мерри, директор Департамента исторической среды.

Татьяна Валенте, полевой археолог департамента, отметила, что эта находка заполняет пробел в археологической хронологии, помогая связать погребальные практики различных исторических периодов.

Эта находка заполняет пробел в археологической хронологии, помогая связать погребальные практики разных исторических периодов Фото: DCT Abu Dhabi

Гробницы были построены по методу, который предусматривал копание шахты глубиной два метра, а затем раскопки сбоку, чтобы создать камеру. После того, как тело и вещи помещали внутрь, камеру замуровывали сырцовым кирпичом или камнями, а шахту засыпали, что чрезвычайно затрудняло ее обнаружение с поверхности.

Команда специалистов, в частности биоархеолог, осторожно проводила раскопки, чтобы сохранить останки. Дальнейшие лабораторные исследования, в частности анализ ДНК, помогут определить возраст, состояние здоровья и возможное родство похороненных, что даст больше данных о структуре общины и ее передвижения в древности.

Команда специалистов, в том числе биоархеолог, осторожно проводила раскопки, чтобы сохранить останки Фото: DCT Abu Dhabi

Раскопки кладбища являются частью проекта "Погребальные ландшафты Аль-Айна", начатого в 2024 году с целью документирования доисторических могил, найденных во время современного строительства. Это исследование поддерживает более широкие усилия DCT Абу-Даби, направленные на сохранение Аль-Айна, города, который в 2011 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Железный век ознаменовал собой трансформационный период для этой местности, особенно с развитием ирригационной системы, которая поддерживала оазисное сельское хозяйство. Чем больше открытий появляется, тем глубже понимание того, как люди жили, работали и почитали своих умерших 3000 лет назад.

Ранее Фокус писал об исследовании артефакта из рога оленя, которому 7500 лет. Ученые уверены, что он использовался как боевой топор, а впоследствии, возможно, превратился в рыболовный гарпун в каменном веке.

Также мы рассказывали о том, что одной из причин исчезновения неандертальцев могло быть ультрафиолетовое излучение. Это могло произойти между 41000 и 39000 лет назад, во время резкого ослабления магнитного поля Земли.