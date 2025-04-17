SPF крем древних людей: почему неандертальцы могли погибнуть из-за солнца

Новая теория предлагает понимание того, почему Homo sapiens выжили в Европе и Северной Азии, тогда как неандертальцы исчезли, несмотря на то, что были приспособлены к холодному климату. Ученые считают, что увеличение воздействия ультрафиолета около 41000 лет назад, могло представлять серьезную угрозу для здоровья.

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Об этом пишет IFLScience.

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Совместное исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета вместе с командами из Финляндии, Великобритании и Германии, смоделировало воздействие радиации в течение периода, известного как событие Лашамп. Это событие, пик которого пришелся на период между 41000 и 39000 лет назад, привело к резкому ослаблению магнитного поля Земли.

По словам доктора Агнита Мухопадхьяя, "многие из этих регионов [с низкой магнитной защитой] на самом деле довольно близко совпадают с ранней деятельностью человека 41 000 лет назад, в частности, увеличением использования пещер и увеличением использования доисторической защиты от солнца".

Считается, что за это время северный магнитный полюс дрейфовал через Европу, а напряженность поля могла упасть на 90%, что позволило опасным космическим лучам разрушить часть озонового слоя. В результате солнечный ультрафиолетовый свет достиг уровня, который может повредить ДНК, подорвать иммунную систему и привести к дефициту фолиевой кислоты, следствием чего стали бы врожденные дефекты.

Считается, что за это время северный магнитный полюс дрейфовал через Европу, а напряженность поля могла упасть на 90%, что позволило опасным космическим лучам разрушить часть озонового слоя Фото: Mukhopadhyay et al., Sci. Adv. 11, eadq7275 (2025); CC BY-NC 4.0

Это изменение условий совпадает с заметными поведенческими изменениями у H. sapiens. Археологические находки свидетельствуют об увеличении использования охры, которую, вероятно, наносили на кожу для защиты от ультрафиолетового излучения, а также о росте пошива одежды — такие инструменты, как иглы для шитья, появляются на человеческих стоянках, но не на стоянках неандертальцев. Эти культурные сдвиги, возможно, обеспечили критически важную защиту.

Хотя неандертальцы также носили одежду, они, возможно, больше полагались на условия окружающей среды, оставляя большую часть кожи открытой. Антрополог доктор Рейвен Харви отметил, что вопросы, связанные с исчезновением неандертальцев, озадачивали исследователей в течение десятилетий, особенно учитывая то, что современные люди прибыли в Европу примерно за 16000 лет до их вымирания.

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Если моделирование подтвердится в условиях будущих геомагнитных сдвигов, оно может даже помочь спрогнозировать последствия подобных событий. Ученые отмечают, что если бы такое ослабление магнитного поля произошло сегодня, спутники связи вышли бы из строя, что демонстрирует важность сохранения научных знаний в долгосрочной перспективе.

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