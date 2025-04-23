Почему Папы Римские меняют имя: при чем здесь язычество и космос

Монархи и религиозные лидеры часто принимали новые имена после прихода к власти, и эта традиция имела важное значение на протяжении всей истории. Однако в случае с папством это не всегда было обязательным требованием.

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Об этом пишет IFLScience.

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Практика выбора нового имени при избрании на роль Папы началась лишь в VI веке, причем это решение тесно связано как с религиозной символикой, так и с личной идентичностью нового понтифика.

Первый известный случай, когда Папа принял новое имя, произошел в 533 году, когда священнослужитель, по имени Меркурий, стал Папой Иоанном II. Его первоначальное имя, производное от римского божества, считалось несовместимым с его новой ролью лидера христианской церкви.

Его короткое Папство, длившееся чуть более двух лет, включало такие важные действия, как ссылка епископа Контумелиоса из Риеса за прелюбодеяние и отлучение от церкви Акометеев, монашеского ордена, известного своими непрестанными молитвами.

Его решение изменить имя создало прецедент, хотя эта традиция не сразу получила широкое распространение. Иоанн III, который изначально носил имя Кателин, последовал этому примеру 25 лет спустя, но еще некоторое время смены имен происходили нерегулярно. Примечательно, что Папа Ландо в 913 году был последним, кто использовал полностью оригинальное имя до Папы Франциска.

Последовательное принятие Папских имен стало более распространенным с такими фигурами, как Иоанн XIV в 983 году и Григорий V в 996 году. Оба решили дистанцировать свои Папские имена от своих имен при рождении, усиливая все большее значение принятия новой идентичности. Этот постепенный сдвиг отражал не только богословские приоритеты, но и желание соответствовать предшественникам и христианским идеалам, отдаляясь от языческих ассоциаций, подобных тем, которые связаны с именем Меркурий.

Интересно, что, несмотря на этот ранний дискомфорт от языческой символики, Ватикан сохранил давний интерес к астрономии. Папа Григорий XIII, как известно, реформировал календарь в 1582 году на основе небесных данных, устранив 10 дней, чтобы лучше согласовать литургический год с солнечным циклом.

Ватиканская обсерватория, известная на латыни как Specola Vaticana, внесла свой вклад в научный прогресс благодаря каталогизации звезд и другим исследовательским усилиям. Среди ее членов несколько ученых-иезуитов и четыре монахини назвали астероиды в свою честь. Недавно брат Боб Макке, куратор метеоритов в обсерватории, создал специализированное устройство для измерения образцов с астероида Бенну, продолжая вклад Церкви в научные исследования.

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Эволюция Папских имен освещает более широкую трансформацию внутри Церкви, которая отражает изменения в культурных ценностях, религиозных приоритетах и балансе между традициями и инновациями. Эти решения показывают, как символы и имена имеют долговременное влияние как в вере, так и в науке.

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