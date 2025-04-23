Секреты кулинарии: какой рецепт является самым старым в мире (фото)

Древние цивилизации по всему миру оставили после себя следы ранней кулинарии — обожженные зерна на горшках, остатки ранних хлебцев и даже сосуды для пивоварения. Но на протяжении большей части человеческой истории кулинария передавалась устно, а не записывалась, поэтому существует мало письменных свидетельств о том, как люди когда-то готовили пищу.

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Об этом пишет Live Science.

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Древнейшие задокументированные рецепты происходят из Месопотамии: четыре глиняные таблички, датированные примерно 1730 годом до н. э., нашли на территории современного Ирака. Эти артефакты, которые сейчас хранятся в Йельском университете, десятилетиями озадачивали исследователей.

В 1945 году исследовательница Мэри Хасси впервые предположила, что они могут содержать кулинарные инструкции, но тогда эта идея была отвергнута. Только в 1980-х годах археолог Жан Боттеро подтвердил их назначение, однако считал записанные рецепты несъедобными.

В 1945 году исследовательница Мэри Хасси впервые предположила, что они могут содержать кулинарные инструкции, но тогда эта идея была отвергнута Фото: Babylonian Collection at the Yale Peabody Museum

Совсем недавно Гойко Барьямович, преподаватель Йельского университета, сотрудничал с командой из Гарварда, чтобы перевести и даже приготовить некоторые из древних блюд.

"Приготовление пищи — это одна из таких молчаливых технологий", — пояснил Барьямович, отметив, что кулинарные знания традиционно передавались неформально, особенно среди женщин, из-за чего археологи не верили в возможность существования таких артефактов.

Рецепты на этих табличках отличаются от современных. Они включают разнообразные рагу — некоторые вегетарианские, другие с мясом, например, бараниной, а также более необычные ингредиенты, такие как кровь или вареные грызуны. В одном рецепте даже есть пирог с начинкой из мяса певчей птицы.

Несмотря на незнакомые ингредиенты, структура блюд напоминает современную иракскую кухню с такими элементами, как зеленая пшеница, кинза и лук-порей. Некоторые из инструкций являются подробными, но большинство расплывчаты по современным стандартам.

В одном из примеров просто сказано: "Используется мясо. Подготовьте воду. Добавляете мелкую соль, сушеные ячменные лепешки, лук, персидский лук-шалот и молоко. Измельчаете и добавляете лук-порей и чеснок".

В отличие от современных кулинарных книг с точными измерениями и пошаговыми инструкциями, эти древние рецепты были больше похожи на наброски, из-за чего археологам было трудно даже подтвердить их кулинарную природу. Некоторые тексты могли сочетать медицинское или ритуальное использование с приготовлением пищи, и во многих случаях терминология либо потеряна при переводе, либо ссылается на ингредиенты, которые больше не существуют.

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Понимание древних рецептов раскрывает больше, чем просто то, что люди ели — оно показывает, как еда всегда была жизненно важной частью культурной идентичности. Как сказал Фаррелл Монако из Лестерского университета, изучение этих текстов связывает нас с далеким прошлым.

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