Удивительно хорошо сохранилась: в Перу обнаружили древнее захоронение высокопоставленной женщины (фото)

На севере Перу археологи обнаружили удивительно хорошо сохранившееся захоронение, позволяющее по-новому взглянуть на доиспанскую цивилизацию, существовавшую тысячи лет назад. Открытие было сделано во время раскопок церемониального сооружения, известного как Хуака-де-лос-Ндолос, расположенного в археологической зоне Асперо.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Раскопками руководила доктор Рут Шади Солис и ее команда из археологической зоны Карал (ZAC), действующей под руководством Министерства культуры. Они идентифицировали останки как принадлежащие высокопоставленной женщине из цивилизации Карал-Супе, которая занимала эту территорию между 3000 и 1800 годами до нашей эры.

Тело женщины было обнаружено завернутым в слои хлопчатобумажной ткани и циновки, а поперек нее было положено перьевое панно из перьев какаду. По словам перуанских властей, это панно является одним из старейших известных примеров перьевого искусства в Андах и отражает передовой уровень мастерства того периода.

Эти предметы дают важные подсказки как о роли женщины в обществе, так и о торговых сетях, соединявших отдаленные регионы Фото: Caral Archaeological Zone (ZAC)

Захоронение содержало ряд подношений, свидетельствовавших об элитном статусе женщины: тканый головной убор, рыболовную сеть и корзины из тростника, а также инструменты для ткачества, клюв тукана, инкрустированный бисером, и более тридцати сладких картофелин.

Археологи также обнаружили костяную иглу с насечкой, раковину из Амазонки, бутылкообразные сосуды и дополнительную корзину, размещенную на тростниковой подстилке из тоторы. Эти предметы дают важные подсказки как о роли женщины в обществе, так и о торговых сетях, соединявших отдаленные регионы.

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Эта находка не только дополняет то, что известно об обществе Карал-Супе, но и демонстрирует потенциальные лидерские роли, которые могли играть женщины. Исследователи сейчас анализируют останки, чтобы выяснить подробности о ее здоровье, причине смерти и повседневной жизни.

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