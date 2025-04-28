Надзвичайно рідкісна знахідка: у Чехії виявили золотий скарб початку XX століття (фото)

На початку лютого двоє туристів, які досліджували південно-західні схили пагорба біля підніжжя гір Крконоше, Чехія, виявили великий скарб, закопаний на краю колишнього поля, яке зараз поросло деревами. Колекція вагою близько семи кілограмів включала майже чотири кілограми золотих монет загальною вартістю понад 7,5 мільйонів чеських крон (близько 340 000 доларів).

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Про це пише Radio Prague International.

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Мирослав Новак, завідувач археологічного відділу Музею Східної Чехії, підтвердив, що знахідка складалася з майже 600 монет, акуратно складених стопками всередині жерстяного алюмінієвого контейнера, загорнутого в чорну тканину. Поруч у залізній коробці знаходилися шістнадцять портсигарів, десять браслетів, дротяний гаманець, гребінець, ланцюжок і пудрениця.

Поруч у залізній коробці знаходилися шістнадцять портсигарів, десять браслетів, дротяний гаманець, гребінець, ланцюжок і пудрениця. Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Новак припустив кілька можливих причин, чому скарб був захований, включаючи депортацію місцевого населення під час війни або грошову реформу. "Перелік можливих причин, через які скарб, ймовірно, був похований, є досить чітким", — пояснив він.

Археологи сподіваються, що майбутні архівні дослідження можуть пролити більше світла на історію скарбу, похованого під пагорбом Звічіна Фото: Jiřina Šmídová, Czech Radio

Войтех Брадел, нумізмат з музею, зазначив, що справжньою мотивацією для закопування скарбу був його золотий вміст, а не номінальна вартість монет. "Йшлося явно не про номінальну вартість монет… Це було навмисно приховано, тому що це був дорогоцінний метал", — сказав він.

Знахідка складалася з майже 600 монет, акуратно складених стопками всередині жерстяного алюмінієвого контейнера, загорнутого в чорну тканину Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Монети, що походять з Франції, Туреччини, Бельгії та Австро-Угорщини, а також кілька з Румунії та Італії, мали ознаки пізнішої модифікації. Експерти відзначили, що деякі австро-угорські монети спочатку призначалися не для Чехії, а для колишніх югославських регіонів, таких як Сербія або Боснія і Герцеговина. Брадл зазначив, що ці монети, ймовірно, були перекарбовані на місцевих монетних дворах десь після 1921 року перед тим, як потрапити на північ.

Монети, що походять з Франції, Туреччини, Бельгії та Австро-Угорщини, а також кілька з Румунії та Італії, мали ознаки пізнішої модифікації Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

Це дозволяє припустити, що принаймні частина скарбу деякий час перебувала за межами Чехії, перш ніж його заховали. Тим часом, немонетарні предмети, знайдені разом з монетами, все ще вивчаються, і археологи сподіваються, що майбутні архівні дослідження можуть пролити більше світла на історію скарбу, похованого під пагорбом Звічіна.

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Випадкова знахідка не лише дозволяє зазирнути у бурхливу історію початку XX століття, але й слугує нагадуванням про те, наскільки глибоко значущі події можуть залишати свої сліди, приховані під поверхнею. Розуміння мотивів таких вчинків допомагає скласти докупи особисті та колективні історії, пов'язані з періодами потрясінь і невизначеності.

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