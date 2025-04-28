Ніхто не знає, що всередині: вчені досліджують амфору із затонулого середньовічного корабля (фото)

Учені, які досліджували корабельну аварію поблизу Каша в Анталії, Туреччина, виявили артефакти, датовані IX-X століттями, а саме часами правління Аббасидів. Цей проєкт показав життєво важливу роль оливок у раціоні моряків і призвів до виявлення рідкісної знахідки — запечатаної амфори, що викликала інтерес серед експертів.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда розкопок на чолі з доцентом доктором Хаканом Онізом з Університету Акденіз використовувала сучасних підводних роботів для дослідження затонулого судна, розташованого на глибині 45-50 метрів біля острова Бесмі. Вони встановили, що судно, яке, ймовірно, пливло з палестинського узбережжя Гази, перевозило партію оливкової олії, перш ніж затонуло під час шторму біля Каша.

Ці знахідки дають змогу глибше зрозуміти давні середземноморські торгівельні шляхи та харчові практики Фото: DHA

Доктор Оніз зазначив, що хоча подібні амфори з'являлися в історичних документах, це перший випадок, коли вони були фізично знайдені в Туреччині. Він пояснив, що оливки були важливим і тривалим джерелом їжі для моряків протягом всієї історії Середземномор'я, здатним зберігатися місяцями. Команда також знайшла запечатану амфору, яка викликала значні очікування через її недоторканий стан після тисячоліття під водою.

Після того, як запечатану амфору обережно підняли з морського дна, вона пройшла детальне дослідження в Лабораторії підводної археології Університету Акденіз у Кемері. Відкриття посудини, яке зайняло близько години, дозволило дослідникам розпочати аналіз її вмісту. Доктор Оніз припустив, що окрім оливкової олії, вантаж міг містити вино, можливо, з регіону Текірдаг Шаркьой-Газікьой, призначене для паломників, іммігрантів або відвідувачів Єрусалиму.

Корабель, який, за оцінками, датується IX-X століттям нашої ери, перевозив цінний вантаж, що дає уявлення про історичні торгові шляхи Фото: AA

Професор Мелтем Асілтюрк Ерсой наголосив на складності вивчення таких стародавніх матеріалів через багатовіковий вплив морських умов, що вимагає застосування численних аналітичних методів. Реставратор-консерватор Рабія Нур Акюз описала делікатний процес збереження крихкої структури амфори шляхом підтримання її у вологому стані впродовж усього процесу відновлення та роботи з нею.

Ці знахідки дають змогу глибше зрозуміти давні середземноморські торгівельні шляхи та харчові практики. Оскільки дослідники продовжують вивчати вміст запечатаної амфори, їхні результати можуть пролити світло на повсякденне життя за часів Аббасидів.

Важливо

Не така, як інші: середньовічна Кордова шокувала вчених своєю санітарією (фото)

Артефакти будуть виставлені в майбутньому Музеї підводної археології Середземномор'я в Кемері, що гарантує, що спадщина стародавніх мореплавців і торговців залишиться важливою частиною історичних досліджень.

Раніше Фокус писав про те, як насправді одягалися ніндзя. Насправді чорний одяг та маски були скоріше винятком, ніж уніформою.

Також ми розповідали про санітарію середньовічної Кордови, Іспанія. Виявилося, що між X та XIII століттями Кордова стала взірцем міської чистоти.