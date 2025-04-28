Никто не знает, что внутри: ученые исследуют амфору с затонувшего средневекового корабля (фото)

Ученые, исследовавшие кораблекрушение вблизи Каша в Анталии, Турция, обнаружили артефакты, датированные IX-X веками, а именно временами правления Аббасидов. Этот проект показал жизненно важную роль оливок в рационе моряков и привел к обнаружению редкой находки — запечатанной амфоры, вызвавшей интерес среди экспертов.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда раскопок во главе с доцентом доктором Хаканом Онизом из Университета Акдениз использовала современных подводных роботов для исследования затонувшего судна, расположенного на глубине 45-50 метров у острова Бесми. Они установили, что судно, которое, вероятно, плыло с палестинского побережья Газы, перевозило партию оливкового масла, прежде чем затонуло во время шторма возле Каша.

Эти находки позволяют глубже понять древние средиземноморские торговые пути и пищевые практики Фото: DHA

Доктор Ониз отметил, что хотя подобные амфоры появлялись в исторических документах, это первый случай, когда они были физически найдены в Турции. Он пояснил, что оливки были важным и длительным источником пищи для моряков на протяжении всей истории Средиземноморья, способным храниться месяцами. Команда также нашла запечатанную амфору, которая вызвала значительные ожидания из-за ее нетронутого состояния после тысячелетия под водой.

После того, как запечатанную амфору осторожно подняли с морского дна, она прошла детальное исследование в Лаборатории подводной археологии Университета Акдениз в Кемере. Открытие сосуда, которое заняло около часа, позволило исследователям приступить к анализу его содержимого. Доктор Ониз предположил, что кроме оливкового масла, груз мог содержать вино, возможно, из региона Текирдаг Шаркьой-Газикьой, предназначенное для паломников, иммигрантов или посетителей Иерусалима.

Корабль, который, по оценкам, датируется IX-X веком нашей эры, перевозил ценный груз, что дает представление об исторических торговых путях Фото: АА

Профессор Мелтем Асилтюрк Эрсой отметил сложность изучения таких древних материалов из-за многовекового влияния морских условий, что требует применения многочисленных аналитических методов. Реставратор-консерватор Рабия Нур Акюз описала деликатный процесс сохранения хрупкой структуры амфоры путем поддержания ее во влажном состоянии на протяжении всего процесса восстановления и работы с ней.

Эти находки позволяют глубже понять древние средиземноморские торговые пути и пищевые практики. Поскольку исследователи продолжают изучать содержимое запечатанной амфоры, их результаты могут пролить свет на повседневную жизнь во времена Аббасидов.

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Артефакты будут выставлены в будущем Музее подводной археологии Средиземноморья в Кемере, что гарантирует, что наследие древних мореплавателей и торговцев останется важной частью исторических исследований.

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