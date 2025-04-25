Не такая, как другие: средневековая Кордова шокировала ученых своей санитарией (фото)

Средневековая санитария на юге Испании удивила современных исследователей, которые обнаружили, что уровень городской гигиены в Кордове опережал свое время. Благодаря разветвленной сети канализации, продуманной утилизации отходов и общественной ответственности, между X и XIII веками Кордова стала образцом городской чистоты.

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Об этом пишет Arkeonews.

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К такому выводу пришли авторы исследования Рафаэль Бланко-Гузман и Хесус Атенсиано-Креспилло. Ученые проанализировали более 300 археологических раскопок, а также исторические записи из эпохи Аль-Андалуса, так называемой мусульманской Испании.

Выводы ученых указывают на общество, в котором чистота не просто поощрялась, а была частью повседневной жизни.

"Доказательства свидетельствуют о гражданской культуре, которая относилась к санитарии как к общественной необходимости и общественной обязанности", — отмечают исследователи.

Панорама Кордовы, Антон ван ден Вингарде, 1567 году Фото: Public Domain

Основой городской гигиены была сложная канализационная система, обслуживавшая центральную часть Медины во времена расцвета халифата Омейядов. Вероятно, запущенная при Абд ар-Рахмане III и расширенная Альманзором, сеть была построена из цельного камня, запечатана раствором и покрыта плитами.

Эти каналы эффективно отводили сточные воды в реку Гвадалквивир, что свидетельствует о высокой степени планирования. Примечательно, что части этой инфраструктуры оставались функциональными и в постисламский период.

В X веке уборные уже были привычным явлением в домах Кордовы. Фото: Daniel Villafruela/Wikimedia Commons

В других районах роль канализации выполняли выгребные ямы. Они размещались стратегически, чтобы защитить источники воды, и часто были общими для родственников, что отражало коллективное мышление относительно гигиены и общественного здоровья.

В X веке уборные уже были привычным явлением в домах Кордовы. Многие из них были расположены близко к улицам и соединены с керамическими водостоками, что облегчало удаление отходов.

В некоторых районах градостроители даже предусматривали место для уборных в оригинальных планах зданий, что редко встречалось в тогдашних городах.

Выводы ученых указывают на общество, в котором чистота не просто поощрялась, а была частью повседневной жизни Фото: Américo Toledano/Wikimedia Commons

Санитарные практики распространялись и на социальное поведение. От жителей ожидали, что они будут держать пространство перед своими домами в чистоте, и эта обязанность подкреплялась исламскими правовыми обычаями.

Муниципальные власти — такие как рыночные надзиратели и судьи — следили за соблюдением этих стандартов, особенно в случаях споров или рисков загрязнения. Даже чистильщики выгребных ям, несмотря на их низкий социальный статус, играли важную роль и получали соответствующую компенсацию.

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Исследователи утверждают, что приверженность Кордовы к гигиене была частью более широкой социальной структуры, которая подчеркивала порядок, заботу и общественную ответственность. Санитарная система города не была случайной или примитивной, она была результатом целенаправленной политики, архитектурного планирования и общих ценностей.

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